Далер Кузяев покинет «Рубин»

Контракт с полузащитником закончился и клуб не намерен его продлевать

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник Далер Кузяев покинет казанский «Рубин». Как сообщил ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Айбатов, контракт с уроженцем Набережных Челнов закончился и его не будут продлевать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сезоне 25/26 полузащитник провел 16 матчей и голевыми действиями не отметился.

До «Рубина» Кузяев провел два сезона во французском «Гавре», выступал в России за «Нефтехимик», «Зенит» и «Ахмат».

Денис Петров