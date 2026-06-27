Далер Кузяев покинет «Рубин»
Контракт с полузащитником закончился и клуб не намерен его продлевать
Полузащитник Далер Кузяев покинет казанский «Рубин». Как сообщил ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Айбатов, контракт с уроженцем Набережных Челнов закончился и его не будут продлевать.
В сезоне 25/26 полузащитник провел 16 матчей и голевыми действиями не отметился.
До «Рубина» Кузяев провел два сезона во французском «Гавре», выступал в России за «Нефтехимик», «Зенит» и «Ахмат».
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