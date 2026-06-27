Президента «Рубина» Марата Сафиуллина избрали в исполком РФС

Официально Сафиуллин возглавляет «Рубин» с января 2023 года. Вместе с ним казанский клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги

Фото: Артем Дергунов

Президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин по итогам допвыборов вошел в исполком Российского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Официально Сафиуллин возглавляет «Рубин» с января 2023 года. Вместе с ним казанский клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, куда вылетал при прежнем руководстве Рустема Сайманова. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО. В нынешнем сезоне «Рубин» финишировал на восьмом месте в РПЛ — на строчку ниже, чем в прошлом году.

— Я считаю, что в этом вопросе РФС проявил уважение к «Рубину» как к клубу, организации. Команда дважды выигрывала чемпионат страны, Кубок, Суперкубок в России, в Европе здорово выступала. Поэтому, когда в исполкоме освободилось два места, одно решили дать представителю «Рубина», и это правильно. РФС проявил уважение к Татарстану и спортивным традициям региона, повысил статус «Рубина», — говорил российский футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».





Денис Петров