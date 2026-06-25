EFC восстановила в своем составе Федерацию фехтования России

Приостановка членства федераций России и Белоруссии в EFC произошла в июне 2023 года

Фото: Артем Дергунов

Европейская конфедерация фехтования (EFC) возобновила членство Федерации фехтования России и Белорусской республиканской федерации фехтования. Об этом сообщил ТАСС министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

— Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня. Ранее Международная федерация фехтования (FIE) восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры, — сказал он.

Дегтярев также подчеркнул, что работа по возвращению российского спорта на международную арену продолжается.

Приостановка членства федераций России и Белоруссии в EFC произошла в июне 2023 года. Тогда было установлено ограничение: представители этих стран не могли входить в исполком и комиссии EFC, а также принимать участие в соревнованиях среди спортсменов до 23 лет.

Напомним, 2 июня Международная федерация FIE разрешила российским спортсменам выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Однако EFC на тот момент не привела свои правила в соответствие с решением FIE, поэтому на чемпионате Европы во Франции (16—21 июня) россияне соревновались в нейтральном статусе. На предстоящем чемпионате мира в Гонконге (22—30 июля) российские атлеты смогут выступить с флагом и гимном страны.

Галия Гарифуллина