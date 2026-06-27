Андрей Минаков — в ожидании чемпионата Европы после двух медалей российского первенства

Сейчас пловец находится в расположении сборной России на озере Круглое для подготовки к чемпионату Европы

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Главный тренер сборной РТ и спортивного клуба «Синтез» по плаванию Алексей Кузнецов рассказал, что сейчас Андрей Минаков находится в расположении сборной России на озере Круглое для подготовки к чемпионату Европы.

Напомним, что на прошедшем чемпионате России по плаванию, который проводился в Казани с 6 по 11 июня, пловец спортивного клуба «Синтез» Андрей Минаков завершил дистанцию 100 м баттерфляем с результатом 51,37 и занял 3-е место.

Медаль Андрея стала третьей в копилке Татарстана на чемпионате России.

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