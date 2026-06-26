«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» на летних сборах в Казани
Встреча прошла на тренировочной базе казанской команды
«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» со счетом 1:1 в первой игре в рамках летних сборов в Казани. Встреча прошла на тренировочной базе казанской команды.
Соперники обменялись забитыми голами в концовке встречи. В составе казанцев забил Даниил Моторин с паса Максима Игнатьева — последний находится в команде на просмотре из костромского «Спартака».
За «Рубин» сыграли два игрока нижнекамского «Нефтехимика» — Никита Васильев и Платон Платонов, которых временно вернули из аренды. При этом некоторые лидеры казанцев — Мирлинд Даку и Игор Вуячич — не вышли на поле.
Эта игра стала первой для команды Франка Артиги на летних тренировочных сборах.
Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» занял 8-е место. Команда с Артигой финишировала на одну позицию ниже, чем ранее с Рашидом Рахимовым.
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