«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» на летних сборах в Казани

Встреча прошла на тренировочной базе казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» со счетом 1:1 в первой игре в рамках летних сборов в Казани. Встреча прошла на тренировочной базе казанской команды.

Соперники обменялись забитыми голами в концовке встречи. В составе казанцев забил Даниил Моторин с паса Максима Игнатьева — последний находится в команде на просмотре из костромского «Спартака».

За «Рубин» сыграли два игрока нижнекамского «Нефтехимика» — Никита Васильев и Платон Платонов, которых временно вернули из аренды. При этом некоторые лидеры казанцев — Мирлинд Даку и Игор Вуячич — не вышли на поле.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта игра стала первой для команды Франка Артиги на летних тренировочных сборах.

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» занял 8-е место. Команда с Артигой финишировала на одну позицию ниже, чем ранее с Рашидом Рахимовым.

Зульфат Шафигуллин