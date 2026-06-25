Михаил Беленицкий остается в УНИКСе до конца сезона 2026/27

Форвард продолжит выступать в новом сезоне Единой лиги ВТБ за казанский клуб

Фото: Артем Дергунов

УНИКС и Михаил Беленицкий продлили действующий контракт на один сезон.

Форвард продолжит выступать за казанский клуб до лета 2027 года.

В завершившемся сезоне показатели Беленицкого в 51 матче Лиги ВТБ составили 5,6 очка, 5,2 подбора, 1,5 результативной передачи и 1,0 перехват за почти 24 минуты игрового времени.



В чемпионате-2024/25 Михаил вошел в тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока Лиги ВТБ.

Евгений Романов