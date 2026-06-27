Гендиректор «Рубина» о продаже Даку: «Нужно такое предложение, которое устроит клуб и футболиста»

По его словам, предложения от «Спартака» не поступало

Предложения по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку от московского «Спартака» не поступало. Об этом сообщил гендиректор казанского клуба Александр Айбатов.

— Чтобы мы продали Даку, нужно такое предложение, которое устроит клуб и футболиста, — сказал он «Матч ТВ».

«Реальное время» уже сообщало, что «Рубин» этим летом может расстаться со своей главной звездой. В начале июня основным претендентом на нападающего называли «Локомотив». Стоит ли казанцам отдавать форварда, если поступит выгодное предложение, — в материале «Реального времени».

Денис Петров