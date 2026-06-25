Маркус Бингэм покинул УНИКС
Центровой казанской команды продолжит карьеру в другом клубе
Центровой Маркус Бингэм официально покинул баскетбольный клуб УНИКС.
Пресс-служба «бело-зеленых» в своих социальных сетях передает, что Бингэм продолжит карьеру в другой команде.
Маркус Бингэм принял участие в 54 матчах регулярного сезона и серии плей-офф (из них 52 — в стартовом составе) российского чемпионата, в которых его средняя статистика составила 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата за 27:45 минуты игрового времени. В 8 играх международного турнира Бингэм отметился 13,9 очка, 5,0 подбора, 2,0 перехвата, 1,8 блок-шота и 1,6 ассиста за почти 26 минут на паркете.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».