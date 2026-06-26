Российским тяжелоатлетам вернули право выступать на турнирах IWF с флагом и гимном

Об этом сообщает пресс-служба организации

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии во всех возрастных категориях в турнирах под своей эгидой. Об этом проинформировала пресс‑служба организации.

— Исполнительный комитет IWF принял решение о том, что с настоящего момента спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях IWF. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Сегодняшнее решение распространяет эти принципы на все возрастные категории, позволяя спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию, — цитирует ее ТАСС.

В мае 2023 года IWF разрешила российским и белорусским штангистам участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. В конце января текущего года федерация допустила к турнирам без ограничений спортсменов из этих стран в возрасте до 20 лет, тогда как атлеты старше этого возраста по‑прежнему выступали в нейтральном статусе.

Напомним, недавно Европейская конфедерация фехтования (EFC) возобновила членство Федерации фехтования России и Белорусской республиканской федерации фехтования.



Галия Гарифуллина