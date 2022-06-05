День в истории: Казань — пассажирская, слобода — меховая, Сербия — независимая

Чем примечательна дата 5 июня?

Фото: «Александр Суворов» после аварии / shipshub.com

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. В этот день в Казани началось строительство железнодорожного вокзала и постоянной станции, сгорел городской театр, открылась меховая фабрика, заработал Московский театр эстрады, произошла крупная авария на Волге, военачальники союзных держав подписали декларацию о поражении Германии, вступил в силу Варшавский договор, а Сербия стала независимым государством. Родились: основоположник казанской школы археологов Николай Калинин, генерал и автор гимна Российской империи «Боже, царя храни» Алексей Львов. Умерли: философ-революционер Владимир Адоратский, ведущая научно-популярной телепрограммы «Здоровье» Юлия Белянчикова, председатель Казгорисполкома Алексей Галактионов, писатель Рэй Брэдбери. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Не курите в театрах!

5 июня 1893 года в Казани началось строительство железнодорожного вокзала и постоянной станции. Автором проекта главного здания стал архитектор Генрих Руш. В 1992 году здесь случился пожар, который почти уничтожил основное здание. После вокзал был восстановлен, а вместимость зала ожидания существенно увеличилась — до 750 пассажиров. Кроме того, на площади около вокзала появилась автостоянка и подземный переход.

Фото vita-life777.livejournal.com

5 июня 1919 года в Казани сгорел городской театр. В здании постоянно проводились митинги и собрания, на полу публика оставляла окурки, шелуху от семечек. Легко можно представить, что грандиозный пожар возник из-за обычного мусора. Водопровод был выведен из строя после боев за Казань между Красной армией и белочехами в 1918 году, поэтому тушить было нечем. Огонь забрал не только огромную библиотеку театра, тысячи театральных костюмов и декорации, но и дом у театральных деятелей.

5 июня 1928 года на месте исторического производства меховых изделий в Ново-Татарской слободе открылась 1-я Казанская меховая фабрика. Спустя два года фабрика объединилась в Казанский меховой комбинат вместе с остальными профильными предприятиями. Сначала производство работало на экспорт, но спустя 10 лет комбинат начал удовлетворять запросы и потребителей внутри страны. Во время Великой Отечественной войны предприятие выпускало меховое обмундирование и одежду для советских солдат.

В красном уголке 1-й Казанской меховой фабрики. 1929 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

5 июня 2021 года «Реальное время» исследовало «индекс окрошки», выяснив, сколько стоит приготовить популярное летнее блюдо из восьми продуктов, сходив в шесть торговых сетей города. Высокую стабильность показали цены на сметану.

«Александр Суворов» налетел на мост

5 июня 1954 года открылся Московский театр эстрады. Инициатором выступила группа артистов во главе с куплетистом Николаем Смирновым-Сокольским. При этом в новом театре не было постоянной труппы, актеров набирали при помощи Всероссийского гастрольно-концертного объединения. Однако существовал собственный оркестр, созданный музыкантом и композитором Николаем Минхом. С февраля 1961 года театр работает в Доме правительства на Берсеневской набережной.

Фото wikipedia.org

5 июня 1983 года пассажирский флагманский теплоход «Александр Суворов» недалеко от Ульяновска врезался в мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. Согласно источникам, старший помощник капитана, штурман Евгений Митенков понимал, что габариты пролета меньше, чем требуются теплоходу. По его вине тогда погибли 176 человек. Верхнюю палубу срезало как ножом, а железнодорожное полотно сместилось на 40 сантиметров, 11 вагонов сошли с рельсов.



Варшавский договор как ответ НАТО

5 июня 1945 года в Берлине, на вилле в районе Кёпеник, маршал Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали декларацию о поражении Германии. Верховная власть в стране перешла к правительствам СССР, США, Великобритании и Франции. Согласно декларации, Германия полностью прекращала военные действия, сдавала оружие, выдавала нацистских лидеров и военных преступников и возвращала военнопленных.

Фото wikipedia.org

5 июня 1955 года появился военный союз европейских социалистических государств Организации Варшавского договора — как ответ на присоединение ФРГ к НАТО. Его участники соглашались в случае вооруженного нападения оказать немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил. Договор был подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией.

5 июня 2006 года Сербия провозгласила независимость, подведя последнюю черту под историей Югославии. Ранее бывшая социалистическая республика распалась на независимые страны: Македонию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию. Последние две составляли единое государство до 2006 года. Черногория провела свой референдум о независимости 21 мая 2006 года и стала отдельным государством за два дня до Сербии.