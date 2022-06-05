Видеоопрос: «Как вы относитесь к идее вернуть звание «Мать-героиня»?»

Фото: предоставлено Дарьей Хузиной

В России могут вернуть звание «Мать-героиня» — с идеей на этой неделе выступил президент Владимир Путин. Глава государства предлагает выплачивать женщинам в этом звании 1 млн рублей. В Советском Союзе матерями-героинями называли родительниц, воспитавших 10 и более детей. Кроме того, российский лидер считает необходимым ввести единовременную выплату в 200 тысяч многодетным семьям, получившим медаль «Родительская слава», а за одноименный орден — повысить выплату со 100 тысяч до полумиллиона рублей.

«Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются», — отметил Владимир Путин на встрече с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

Такие ордена ежегодно вручают нескольким российским семьям, которые воспитали семь и более детей, а одноименные медали — родителям с четырьмя детьми.

— Как вы относитесь к идее президента вернуть звание «Мать-героиня»? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.