Дмитрий Баранов: «Наращивая гражданскую продукцию, предприятия ОПК привлекут инвесторов»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — о проблемах оборонно-промышленного комплекса России в новых условиях

Фото: Роман Хасаев

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, которые выпускают и гражданскую продукцию, необходима господдержка, заявил на этой неделе Владимир Путин на встрече с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым. Президент страны отметил, что оборотные средства этих производств и закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и региональных властей. «Там, где можно плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать», — указал Путин. Особенно это актуально в условиях внешних ограничений, которые затронули и предприятия ОПК, пишет в авторской колонке для «Реального времени» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Предприятия ОПК в условиях санкций

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются важной частью отечественной экономики, они не только обеспечивают безопасность государства, но и производят большой объем гражданской продукции, формируют часть экспортных доходов, экспортируя сложную продукцию, загружают заказами компании других отраслей.

Предприятия ОПК обеспечивают работой десятки тысяч человек, пополняют бюджеты всех уровней, вносят заметный вклад как в производство валового регионального продукта, так и валового внутреннего продукта в целом. Они обеспечивают высокий уровень развития страны, помогая ей сохранять позиции в числе технологически развитых государств, что вызывает интерес со стороны других государств. Можно утверждать, что предприятия ОПК являются важной составной частью страны, оказывающей влияние не только на экономику, но и на общество в целом.

Но как известно, наша жизнь не идеальна, у предприятий ОПК тоже есть проблемы, которые оказывают влияние, мешают развиваться, что сказывается на финансовом состоянии компаний. В первую очередь нужно назвать недавно введенные рядом государств ограничения и запреты, которые непосредственно затронули предприятия ОПК.

Им стало невозможно привлекать финансирование из ряда стран, прекращено сотрудничество с компаниями из этих стран, нельзя экспортировать туда продукцию, ограничены или полностью прекращены поставки в Россию различного оборудования и комплектующих.

Несмотря на все это, работа отечественных компаний продолжается за счет наличия запасов различных деталей и узлов, замены их аналогами из других стран или отечественного производства, государственной помощи.

Проблемой, которая сказывается на работе предприятий ОПК, является старение кадров и снижение интереса к инженерным и рабочим специальностям. Фото: Максим Платонов

Кадровый голод, потеря площадей и износ оборудования



Другой проблемой, которая сказывается на работе предприятий ОПК, является старение кадров и снижение интереса к инженерным и рабочим специальностям. Это происходит из-за недостаточного уровня заработной платы по сравнению с рынком, слабой мотивации у молодежи, нехватки информации о деятельности предприятий ОПК, их перспективах. На многих предприятиях ОПК работают пенсионеры, а возле их отделов кадров висят большие объявления с многочисленными словами «требуются».

Еще одной проблемой для предприятий ОПК, как это ни удивительно, стало их расположение. Многие из них находились в городах на очень привлекательных земельных участках, которые привлекали внимание как девелоперов, так и местных властей, и предприятиям не всегда удавалось сохранить свою территорию в неприкосновенности. Некоторые прекратили свое существование, кому-то удалось переехать на новый участок, а кто-то был вынужден значительно урезать свои площади, что привело к потере части сотрудников, а значит, и компетенций.

Предприятиям не всегда удавалось сохранить свою территорию в неприкосновенности. Фото: Максим Платонов

Также еще одной проблемой предприятий ОПК можно назвать высокий уровень износа оборудования, недостаточное развитие инфраструктуры, что приводит к значительным расходам, ухудшению финансового положения, низкой эффективности деятельности. Различные новации тоже не всегда оперативно внедряются в ОПК, например повышение энергоэффективности или уменьшение вредных выбросов. Да, определенные подвижки в ОПК есть, но их не так много по сравнению с другими отраслями, где конкуренция выше и от скорости внедрения нового зависит конкурентоспособность компании, ее доходы. В ОПК многие компании главное внимание уделяют основной деятельности, потому что от ее результатов они зависят, кроме того, они не хотят получить взыскания от государства, своего основного заказчика, поссориться с ним. Возможно, что потребуется изменение регулирования в отрасли, чтобы стимулировать предприятия на внедрение нового. Это позволит им активнее внедрять новые технологии, практики и тому подобное, что сделает предприятия ОПК эффективнее, финансово успешнее, без ущерба для основной деятельности.

Гособоронзаказ сокращается

Несмотря на наличие проблем, перспективы у отечественного оборонно-промышленного комплекса есть. Они связаны с сокращением государственного оборонного заказа (ГОЗ) и увеличением объемов выпуска гражданской продукции. В январе 2018 года глава государства сказал, что одной из ключевых задач является постепенное повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК, к 2025 году она должна составить до 30%, а к 2030 году — до 50% в общем объеме производства.

Одной из ключевых задач является постепенное повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. Фото: Максим Платонов

Позднее вице-премьер правительства России Юрий Борисов говорил о том, что предприятия ОПК должны так осуществлять свою деятельность, чтобы 30% приходилось на ГОЗ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданский сектор. Глава Минпромторга России Денис Мантуров в 2018 году заявил о том, что ГОЗ будет сокращаться и тем, кто выполняет его, нужно меняться. Так что по мере увеличения доли гражданской продукции предприятия ОПК будут трансформироваться, становиться более привлекательными и для инвесторов.

Предприятия ОПК могут выпускать продукцию, которую перестали поставлять в Россию

Возможно, текущая ситуация ускорит эту трансформацию. Введенные ограничения и запреты могут подтолкнуть предприятия ОПК выпускать больше не только промышленной, но и гражданской продукции взамен той, поставки которой в Россию были прекращены. У предприятий оборонного комплекса есть необходимые компетенции для этого, в первую очередь значительный интеллектуальный потенциал, а также прочие ресурсы.

Перспективы предприятий ОПК связаны и с дальнейшей модернизацией, автоматизацией и цифровизацией деятельности. Это позволит повысить уровень эффективности, облегчит работу сотрудников, что положительно скажется на привлекательности компаний как работодателей.

Перспективы предприятий ОПК связаны и с дальнейшей модернизацией, автоматизацией и цифровизацией деятельности. Фото: Максим Платонов

Также перспективы ОПК связаны с дальнейшей поддержкой государства, объем которой не должен снижаться, хотя требования к эффективности использования мер помощи могут быть увеличены. И поддержка должна быть оказана не только потому, что предприятия работают на оборону страны, но и потому, что они постепенно будут больше выпускать гражданской продукции, работать на обеспечение внутреннего рынка. Отказываться от производства продукции для ОПК предприятиям не стоит, ведь задачу укрепления обороноспособности никто не отменял, да и государство на это не согласится. Но гораздо важнее то, что выпуск продукции для обороны и безопасности даст компаниям необходимые ресурсы для производства гражданской продукции, поможет сохранить компетенции и кадры. Так что как бы ни менялись компании ОПК, они сохранят свои позиции, будут важными участниками отечественной экономики.



Дмитрий Баранов