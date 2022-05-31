Ольга Павлова: «Школа Покровской» — это скамейка запасных, потаенный карман сборной»

Как Татарстан вошел в элиту синхронного плавания России

Фото: Ринат Назметдинов

Нынешний год позволяет российским спортсменам достаточно безболезненно пережить отсутствие международных стартов, но со следующего сезона необходимо возвращаться в международный календарь и возобновлять подготовку к Олимпийским играм. Об этом и других планах говорила во второй части интервью «Реальному времени» вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Водный ЧЕ 2024 года и «Акватику-2025» ФИНА оставляет за нами»

— Ольга Ивановна, если говорить о влиянии событий на Украине на российский спорт, включая международные контакты, я бы сказал, что дата начала спецоперации была подобрана едва ли не идеально. Завершилась Олимпиада, мы не могли испортить праздник Китаю в плане ее проведения, а далее был серьезный вакуум, если не брать в расчет паралимпийцев. В итоге самой главной потерей оказался мировой чемпионат по волейболу, который Россия должна была принимать в этом году. Ну и мировой чемпионат по водным видам спорта в Будапеште.

— Проведение которого еще под вопросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел в стране чрезвычайное положение с 25 мая на фоне ситуации на Украине. Сроки проведения чемпионата мира — с 18 июня по 3 июля, но никто не будет проводить международные старты в стране, где объявлен режим ЧП. Просто из-за отсутствия гарантий безопасности спортсменов. Так что еще не факт, что наши «водоплавающие» спортсмены что-то потеряли.

— Чемпионат мира по футболу, где надо было последовательно пройти Польшу и Швецию, и ЧМ по легкой атлетике также выводим за скобки.

— Так что говорить о потерях не приходится, тем более что водный ЧЕ 2024 года и «Акватику-2025" ФИНА оставляет за нами. В том числе и потому, что иначе придется возвращать средства, уже потраченные организаторами на подготовку к стартам.

Водный ЧЕ 2024 года и «Акватику-2025" ФИНА оставляет за нами. Фото: Ринат Назметдинов

— Интересная практика. Что-то я не слышал о возвращении средств за несостоявшиеся старты, а начались они, кстати, с юниорского ЧМ по легкой атлетике в 2016 году, который в итоге был перенесен из Казани в польский Быдгощ.

— Да о чем ты говоришь? Мы в легкой атлетике уже сколько лет как без гимна и флага. С кем там работать, если даже федерация не аккредитована? Как ее можно сравнивать с нашей федерацией синхронного плавания? Отталкиваясь от спорта, запоздай мы со сроками начала спецоперации, получили бы нападение на Донбасс, назначенное на 8 марта.

— Кстати, только что я взял интервью, в котором мой собеседник сказал, что украинцам нельзя было пересекать границу с Россией еще с начала декабря.

— Да, и мы не до конца учли перед началом спецоперации влияние всей антироссийской пропаганды, которое велось на Украине в последние годы. Думали, что все будет так же, как в 2014 году, а это было не так.

«Олимпиада была и остается катализатором развития спорта в любой стране»

— Но когда-то нам необходимо будет возвращаться в международное сообщество, чтобы не пропустить главные старты четырехлетия, а ближайший — это летняя Олимпиада. С точки зрения синхронного плавания, когда нам надо вернуться, чтобы успеть отобраться в Париж-2024?

— Начну с того, что Олимпиада нам нужна. На мой взгляд, это даже не обсуждается. Даже притом что нынешнее руководство МОК завело олимпийское движение в неправильное русло (я считаю, что это вина Томаса Баха, который ввел политику в спорт, нарушая все мыслимые олимпийские принципы), но Олимпиада была и остается катализатором развития спорта в любой стране. Париж из-за перенесения сроков проведения Токио-2020 находится очень близко во временной перспективе, и чтобы туда попадать, необходимо уже с начала следующего года возвращать участие спортсменов России в международных стартах. Обсуждая непосредственно синхронное плавание, отметим, что смена правил вынуждает нас возвращаться в международные старты, чтобы успеть привыкнуть к изменениям, чтобы судейский корпус нас не забыл в том числе. Наше неучастие в каких-то международных стартах больше ударит по конкурентам, поскольку они войдут в период стагнации без нас, Китая, Беларуси. И еще отмечу: если ранее Россия допускала себе то, что отдавала конкурентам одну техническую дисциплину в групповых упражнениях, так называемые хайлайты (ЧМ-2019 выиграла Украина, ранее Китай), то сейчас Татьяна Покровская заявила, что, по возможности, мы будем стартовать во всех дисциплинах.

Париж из-за перенесения сроков проведения Токио-2020 находится очень близко во временной перспективе. Фото: olympics.com

— Кстати, а как обстоят дела в синхронном плавании Украины?

— Ее сборная выехала из страны, находится, насколько я понимаю, где-то в Европе. Но тут надо оговориться, что одним из центров развития синхронного плавания в стране являлся Донецк, оттуда родом, кстати, Марина Голядкина, которая ранее перешла в состав сборной России и в результате выиграла и олимпийское золото, и золото чемпионатов мира в группе.

Остальные ее подруги по группе остались на Украине, и в составе олимпийской сборной их было порядка пяти-шести человек. То есть практически половина личного состава, которых захватила с собой в Харьков тренер Светлана Саидова. Харьков и Одесса — это центры развития, но и школа в Донецке была очень сильной и осталась, поскольку там продолжает работу Ольга Артеменко. Сейчас руководство Федерации синхронного плавания России прорабатывает вопросы по тому, кто будет работать на территориях, которые готовы в дальнейшем ориентироваться на Россию, и, мне кажется, в спортивной отрасли тоже надо обдумывать вопросы подобного характера, изучая кандидатуры, которые сотрудничали с Россией ранее, преданы спорту, амбициозны с точки зрения достижений и лояльны с точки зрения политики. Нам необходимо формировать костяк будущей спортивной администрации примыкающих к нам в будущем областей. Вот с тем же Крымом в целом этого не удалось сделать вовремя, хотя в отношении нашего вида спорта отмечу, что там неплохо развивается детский спорт, но я бы еще сделала ставку на Севастополь.

«Это нога — кого надо нога»

— Как сейчас обстоят дела в Татарстане?

— У нас есть Агния Тулупова, которая имеет все шансы стать мировой примой синхронного плавания. Агния начинала в Казани у Оксаны Махоткиной, затем работала с тренерами сборной страны Натальей Мендыгалиевой, Татьяной Николаевной, сейчас является ученицей «Школы Татьяны Покровской». Поначалу все давалось очень тяжело, не было должной школы, но это талант, который просто требовал огранки. И сейчас Тулупова финишировала на чемпионате страны вслед за Варварой Субботиной.

— А как было в тот период, когда мы начали развивать синхронное плавание самостоятельно, вслед за спортсменками, которые выступали от республики, будучи «легионерками»?

— Поначалу нас никто не воспринимал всерьез, поскольку мы, как новички, входили в синхронное плавание как в вид спорта со своей давней и победной историей. Я опытный боец, но даже у меня поначалу дух захватывало от уровня сопротивления. Тем более что в легкой атлетике за Татарстаном уже была собственная история, в синхронном же плавании такого ощущения, что под тобой есть какой-то фундамент, не было. Единственно, у нас был огромный плюс, состоявший в умении республики, находящейся здесь спортивной команды проводить чемпионаты и мероприятия так, что соревнующиеся хотели приехать сюда в следующий раз. Чтобы не быть голословной, отмечу, что сколько раз мы проводили казанский этап Мировой серии, столько раз он и признавался лучшим в плане организации.

Агния начинала в Казани у Оксаны Махоткиной, затем работала с тренерами сборной страны Натальей Мендыгалиевой, Татьяной Николаевной, сейчас является ученицей «Школы Татьяны Покровской». Фото: minsport.tatarstan.ru

Что касается спортивной составляющей, пришлось завоевывать авторитет практически с нуля. Но тут тоже был вариант, когда не было бы счастья, да несчастье помогло: Татарстан очень сильно поддержал национальную федерацию синхронного плавания во время пандемии коронавируса благодаря тому, что республика открылась одной из первых в стране, позволив спортсменам возобновить тренировки на спортивных объектах, а не онлайн.

Затем мы начали приглашать к себе практически все национальные старты, чемпионаты и первенства России, которые проводились опять же так, что соревнующиеся хотели сюда возвращаться вновь и вновь. Этапы Мировой серии, проводились в это время в образованном «пузыре» с постоянными тестами, оплату которых взял на себя республиканский бюджет, кстати, за что огромное спасибо руководству нашей республики и лично президенту Рустаму Минниханову, который шел навстречу нашим пожеланиям. И, что важно, мы сумели познакомить, подружить и благословить на сотрудничество со «Школой Татьяны Покровской», когда Рустам Нургалиевич и Татьяна Николаевна лично знакомы и очень тепло общаются. Тут я хочу заметить, что у Татьяны Николаевны много учениц, знаменитых, прославленных, титулованных, только вот почему-то практически все открытые ими школы синхронного плавания — это были школы их имени, а не Покровской. Это позволило привлечь в именную школу самые современные методики подготовки, и, что скрывать, дает определенное преимущество перед соревнованиями. Потому что, при прочих равных, люди понимают, что судят учениц не кого-нибудь, а мэтра.

— Применительно к синхронному плаванию подойдет цитата: «Это нога — кого надо нога».

— Вот именно! При этом Татьяна Николаевна не относится к существованию школы своего имени как-то поверхностно, нет. Она главный тренер сборной Татарстана, постоянно интересуется — «как там мои», во время соревнований берет протоколы, изучает, и это означает, что ученицы школы Татьяны Покровской не могут занимать места среди отстающих, со всеми отсюда вытекающими. И сейчас к нам уже совсем другое отношение: равные среди великих. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, мы, а все остальные регионы остались далеко позади. По сути дела, «Школа Покровской» — это скамейка запасных, я бы так сказала, потаенный карман сборной страны, поскольку невозможно держать в ее составе больше народу, нет просто штатных единиц. В этом плане мы и идем на выручку, потому что «Школа Покровской» — это образовательно-инновационный проект.

С Казанью конкурируют Набережные Челны, традиционный центр развития синхронного плавания в Татарстане. Хотелось бы, чтобы появлялись секции и в других районах республики, благо количество бассейнов позволяет. Но есть сложности, поскольку для синхронисток нужны бассейны совсем другой глубины. И одна из главных проблем практически всех видов спорта — это нехватка тренерских кадров. Сейчас мы вновь возвращаемся к ее решению с новым ректором Поволжской академии спорта Рафисом Бургановым, человеком государственного подхода. Лично я мечтаю, чтобы в каждом районе Татарстана была секция синхронного плавания, чтобы наши девочки не ощущали, что у мальчиков больше возможностей для спортивных занятий, а федерация готова помогать в решении этой задачи.

Джаудат Абдуллин