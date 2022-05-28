Видеоопрос: «Зачем в России создавать новое детское движение?»
За лето дети придумают, как организовать в России новое детское движение, заявил начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, комментируя вопрос с подготовкой соответствующего законопроекта, внесенного в Госдуму 19 мая, День столетия пионерии. Идею объединить детей в новую организацию уже давно активно обсуждают на государственном уровне, а в преддверии Международного дня защиты детей, 1 июня, тема вновь стала актуальной. Законодатели намерены привлечь к дискуссии как самих юных россиян и их родителей, так и экспертное сообщество. Новиков считает, что это даст возможность «всем силам общества, бизнеса, органов власти» внести свой вклад в воспитание детей.
— Зачем в России создавать новое детское движение по аналогии с пионерией? Что вы думаете об этой инициативе? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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