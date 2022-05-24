«Народный контроль»: засыпка озера, дети мерзнут в детсадах и опасность на дорогах

На какие проблемы чаще всего в мае жаловались татарстанцы на «Госуслугах»

За 8,5 тысячи перевалило в мае число обращений жителей Татарстана на портал «Народный контроль» — это значительно больше, чем в прежние месяцы (5—6 тысяч заявок). Чаще всего татарстанцы жаловались на проблемы благоустройства и отсутствия инфраструктуры (свыше 4,1 тысячи). Граждане сообщали об отсутствии уличного освещения, стихийных свалках, неухоженности дворов. На втором месте по количеству обращений — дорожные дефекты (2,3 тысячи), а на третьем — проблемы экологии. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Машины «тонут» в гигантской луже

Владельцы садов из общества «Гигант» в Лаишевском районе жалуются, что не могут добраться до своих участков. Виной тому — гигантская лужа, постоянно образующаяся на дороге у въезда в СНТ. Как рассказала в своей заявке Елена П., проехать по этой дороге на легковой машине невозможно — грозит гидроудар.

Садоводы грозятся обратиться в прокуратуру с заявлением на бездействие властей. Тем более что некоторые владельцы автомобилей уже понесли существенный материальный урон. В комментариях Нина Х. пишет, что ремонт залитого салона машины , после того как она провалилась в яму, скрытую водой, и последовавшая после этого смена панели подушек безопасности, обошелся в 34 тысячи рублей.

— Страшно было смотреть, как машина все больше погружается в это «озеро». И ведь мы не одни, — с сожалением пишет она.



Еще один владелец участка тоже негодует: «Это просто ужасно! Нет никаких действий. Дожди почти каждый день, вода не уменьшается. Видимо ждут фатальной ситуации!».

Решать проблему поручено «Главтатдортрансу». Ведомство сообщило, что «по данному факту было проведено несколько совещаний с участием представителей района, садового общества и ГКУ». На совещаниях пришли к выводу, что виновниками ситуации стали сами садоводы:

— Затопление образовалось в результате застройки жилых массивов частными домами. В ходе застроек были нарушены вертикальные уклоны, обеспечивающие отвод воды с проезжей части.

Чтобы ликвидировать «озеро» дорожная служба уже откачивала воду. «При наступлении благоприятных погодных условий Управлением будут приняты меры по ликвидации подтопления автомобильной дороги в пределах полосы отвода», — сообщил «Главтатдортранс».

Но позднее управление решило переназначить решение вопроса республиканскому Минтрансу, а тот снова вернул его «Главтатдортрансу». Пока заявка находится « в работе».



«Вместо того, чтобы осушить — надо облагородить»

Жители коттеджного поселка «Радужный» и соседних с ним жилых массивов обратились в «Народный контроль» с требованием остановить засыпку близлежащего озера, где, по их словам, водится немало рыбы и гнездятся птицы.

— Неизвестные лица хотят засыпать озеро для продажи земли по ИЖС. Для этого сделали отверстия в сливной трубе для засушивания, — сообщил в своей заявке Ринас Я.

Мужчина и другие жители поселка просят не допустить разрушения экосистемы. Обращение Ринаса поддержали еще почти 100 человек. В комментариях (их более 20) они пишут, что в Константиновке нет парков и детских площадок. Единственным местом отдыха остается берег этого озера, где летом купаются, кормят уток, рыбачат, зимой — устраивают каток. «Больше некуда пойти. Постоянно следим за чистотой прибрежной зоны. Поставили скамейки», пишут местные жители.

— Это просто уму непостижимо! Несколько поселков гуляет здесь с детьми, утки гнездятся, рыба водится. Разве можно ради выгоды погубить это все? Куда смотрят власти, экологи? — возмущается Гузель Т.

С ней солидарны и другие: «Сколько людей наслаждается этой красотой, озеро, которое радует глаз. Вместо того, что бы его осушить, надо его облагородить».

Ответственным за решение заявки назначено территориальное управление Минэкологии РТ. Пока никаких действий для решения проблемного вопроса ведомство не предприняло, лишь оповестило участников данного обращения, что оно находится на рассмотрении. 30 мая истекает контрольный срок для принятия решения. Пока у заявки статус «запланировано».

«Давно пора навести порядок!»

Почти с аналогичной жалобой в систему «Открытого правительства» обратились и челнинцы из ЖК «Озеро». Подавший заявку Нияз М., сообщил, что на берег озера сбрасывают строительные отходы. Его обращение поддержали еще полсотни горожан. В комментариях некоторые обращают внимание властей на то, что строительный мусор по всему берегу лежит уже более двух лет.

— Застройщик привез земли и закидал сверху, а в обрыве мусор так и не убрали, — возмущены жители, — Давно пора навести порядок!

С этой проблемой жители автограда обращаются на портал уже не в первый раз — писали и прошлой весной, и летом, и осенью. 18 мая ответственное за решение заявки челнинское Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития отчиталось о ее выполнении, предоставив заявителю фотоотчет. По всей вероятности, качество исполнения не удовлетворило заявителей — у решения уже появилась красная отметка «-1».

«Нереально находиться в группах, где дети мерзнут»



Татарстанцы жалуются, что пока на улице держится холодная погода, их дети замерзают в детсадах, и просят вернуть отопление на время. Заявки по этому поводу поступают из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и других районов — всего более 10 аналогичных обращений.

— Многие с насморком, температура в помещении 16 ° С. Вынуждены надевать по два-три комплекта одежды сразу. Невозможно ждать, когда наступят теплые дни и проблема решится сама собой, — пишет Гулфия Б. из Казани.

Женщина считает, что это проблема касается всех детсадов в начале и конце каждого отопительного сезона. «Просто в этот раз наступление тепла затянулась настолько, что уже пора окончательно решить эту проблему. Хватит отмахиваться сроками, контрактами и опрессовкой», требует она.

Заявку поддержали еще 40 человек. В комментариях обеспокоенные за здоровье своих малышей родители с негодованием пишут, что вынуждены сидеть с детьми дома или водить хотя бы через день, поскольку «нереально находиться в группах, где дети мерзнут, к тому же и на улице греться сейчас не могут, а спать деткам как?».

Ответа на свою просьбу Гулфия пока не получила. Ведомства переназначают ответственность с одного на другое: сначала вопросом должно было заняться Минобразования РТ, но оно переназначило заявку на Управление образования ИКМО г. Казани, то, в свою очередь, — на исполком Казани. В итоге ответ держать перед заявителем будет Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы г. Казани. Пока у заявки статус «в работе».

«Дороги нет вообще»

Одна из наиболее острых проблем весны и популярные жалобы на эту тему — плохое состояние дорог. Так, Елена Ш. из Набережных Челнов опубликовала в своей заявке фото дороги на ул. Дулкын в 68-м комплексе автограда, которую таковой назвать довольно сложно — сплошные ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия. Женщина пишет, что после дождей по ней невозможно ни ездить, ни ходить. Сделать дорогу местные чиновники обещают уже несколько лет.

Заявку поддержали еще 35 челнинцев, которые в комментариях сетуют, что из-за состояния дороги, в этот район отказывается приезжать такси:



— Дороги нет вообще, а по этой улице ходят дети в школу пешком, постоянная грязь и лужи, булыжники, на машине ездить нереально.

Они же задают вопрос МУ ПАД: «Это нормально так содержать свою собственность? Вы не исполняете никаких обязательств, зимой не чистят ни разу!». Некоторые пользователи считают, что «мэрии стыдно должно быть, за это подобие дороги».

Решение дорожной проблемы назначено на Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома. Ответа от него пока не поступило, заявка, поданная 17 мая, находится «в работе».

«Кто оплачивает такую «роскошь»?



Жители Казани с ул. Зур Урам ЖК «МЧС» высказали свое недовольство по поводу постоянно работающего уличного освещения. Гульнара З. задает коммунальщикам вопрос: «Может солнце выключить?». В своей заявке она написала, что с момента ввода дома фонари во дворе и по периметру дома светят круглые сутки, без отключения.

— Кто оплачивает такую «роскошь»? — задается она вопросом, — Если жители — вопрос к УК «Радужный». Если город — денег много? Постройте тогда школу и садик! Ждем ответа: кто оплачивает и чьи фонари!

Рифат Ф. в комментариях также отмечает, что свет горит круглосуточно, внутри двора тоже самое: «Или мы за ОДН переплачиваем или бюджетные деньги улетают», — пишет он. Также в комментариях жители домов задаются вопросом — «Непонятно кто оплачивает круглогодичную иллюминацию. УК «Радужный» утверждает, что оплату производит город. Это называется — деньги на ветер».

От ответственного за решение заявки, Комитета внешнего благоустройства Казани, ответа до сих пор не поступило, хотя жалоба была подана еще 7 мая. Заявка «в работе».

«Электронной записи нет», но вы запишитесь



По линии здравоохранения больше всего жалоб поступает на невозможность записаться к врачу через портал «Госуслуг». Например, жители Набережных Челнов высказывают претензии на отсутствие электронной записи к стоматологам. Из-за этого, пишет Чулпан Х, приходится с 6 утра занимать очередь у двери и записываться в терминале:

— Моя мама пенсионерка, ходит уже который день и все безрезультатно. То талоны заканчиваются, то их нет вообще.

Об этой же проблеме сообщает и Владимир Д.: «В стоматологии №2 невозможно записаться на прием электронно! Талончики раздают по живой очереди с 6 утра. Всем не хватает, поэтому нужно ходить несколько раз. В регистратуре объясняют, что все талоны розданы и предлагают идти к ним в платный кабинет».

В ответ на жалобы республиканский Минздрав выдал инструкцию, где рекомендовал заявителям «в целях оперативного решения вопросов обращаться в приемную главного врача» городских стоматполиклиник, а также — записываться на прием к врачу-стоматологу через портал государственных и муниципальных услуг. Судя по всему, назначенные за решение заявки даже не вчитывались в текст обращений, где оба пользователя системы указали, что «электронной записи нет».

Нет лекарств в аптеках

Жалуются челнинцы и на отсутствие в государственных аптеках бесплатных жизненно важных медикаментов. Земфира Ф. сообщила, что в аптеке N403 опять нет льготного препарата «Анастразол», который получают онкобольные.

— У нас осталась одна таблетка на завтра. Пропускать нельзя, — посетовала женщина 11 мая.

Минздрав 19 мая ответил: «Пациентов, чьи рецепты на льготные лекарственные препараты находятся в аптеке на гарантированном обеспечении, при поступлении лекарственного препарата оповещают. Для более детального рассмотрения Вашего обращения необходимы Ф.И.О. пациента». У заявки статус решенной.



«Ваша работа — ноль»



О проблеме бездомных животных сообщили жители домов по ул. Мира в Троицкой Ноксе Советского района Казани. Как отметила в своей заявке Элина Х., много бродячих псов было замечено в Солдатском лесу, через который проходит тропинка — по ней водят детей в детский сад и школу.

Девушку поддержали еще почти полсотни человек. в комментариях жители соседних с лесом домов жалуются, что «у нескольких собак шла пена изо рта» и очень много собак было замечено у домов ЖК «Беседа» по дороге, идущей через лес к школе №140.

— Пройти страшно, в лесу собаки гуляют целой стаей, в ЖК очень много детей, — пишут обеспокоенные граждане.

Буквально через неделю после подачи заявки ответственный за нее Комитет ЖКХ сообщил, что «в результате выезда специализированной бригады по указанному адресу 25.04.2022 отловлена 1 собака». Однако такое решение явно не устроило жителей ЖК. В ответ Комитет ЖКХ получил отзыв: «Ваша работа — ноль! Проблема не решена. Как бегали собаки, так и бегают», «Собаки все также бегают и кидаются на людей, проблема не решена!».

Следующий свой ответ исполнитель опубликовал 11 мая. В нем говорится, что 6 мая была отловлена еще одна собака. На что вновь получил недовольство жильцов домов, поскольку бродячих псов здесь еще несколько. Дальнейших действий со стороны ЖКХ пока не последовало. У заявки по-прежнему стоит статус «в работе».

