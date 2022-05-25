Новый глава МЧС, «ковидная амнистия» Собянина и еще 10 карточек дня
Сегодня президент России Владимир Путин назначил новым главой МЧС РФ Александра Куренкова и подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Тем временем правительство якобы согласовало повышение МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, ЦБ анонсировал внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, Россия приняла решение о проведении выплат по внешнему долгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание, а бета-версия отечественного магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей Android. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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