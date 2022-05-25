Энергия на учете: «Сетевая компания» проводит поверки по всему Татарстану

В Казани и по всему Татарстану идет работа — сотрудники «Сетевой компании» и Татарстанского центра стандартизации, метрологии и сертификации проводят поверку приборов учета. Частные дома, дачи, гаражи — проверяют исправность везде. Масштабная программа стартовала в прошлом году, но впереди еще много работы — только в Казани в планах до 2023 года осмотреть примерно 5 000 приборов учета электроэнергии. В случае неисправности, кстати, потребителям не придется платить — новый «умный счетчик» поставят бесплатно.

То, что могло остаться незамеченным для обычных людей, рядовых потребителей электрической энергии, составляет часть рабочего процесса энергетиков. С июля 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве — ответственность за исправность приборов учета несут сетевые и сбытовые компании. Если счетчик исправен, то ограничиваются его поверкой — специальный эталонный счетчик подключают к действующему, их данные сравнивают, и если все в порядке, просто продолжается эксплуатация.

Срок эксплуатации подобных счетчиков без поверки — от 10 до 16 лет. Спустя это время они в обязательном порядке должны быть проверены специализированной организацией

Срок эксплуатации счетчика без поверки — от 10 до 16 лет. Спустя это время он в обязательном порядке должен быть проверен специализированной организацией. Срок поверки контролирует сама компания, ее сотрудники заранее напомнят о необходимости мероприятий. Раньше необходимость поверки была обязанностью потребителя, он сам должен был помнить, что подходит нужный срок, и если поверка не была проведена вовремя, оплачивал энергию по нормативам.



Если же погрешности выше допустимых норм, то счетчик меняют на новый. Процент таких неисправных приборов небольшой, говорят сотрудники «Сетевой компании». Обычно замене подлежат старые счетчики с крутящимся диском. Меняют на новые их бесплатно и ставят уже «умные счетчики» — они сами передают ежемесячные показания, то есть жильцам дома или владельцам гаража этим заниматься уже не надо. При этом проверить все данные по потреблению электроэнергии можно в личном кабинете на сайте «Сетевой компании». Установка таких «интеллектуальных» приборов учета активно началась в Татарстане в 2018 году, и уже многие оценили ее преимущества — отзывы об удобстве таких систем приходят регулярно. Планомерно ведется работа по переводу в перспективе всех жилых домов Татарстана на такие «умные счетчики», к концу 2021 года их было установлено по всей территории республики более 270 тысяч. «Интеллект» таких приборов со временем также растет, сейчас их можно отключать и подключать дистанционно. К примеру, если потребитель сам обращается в «Сетевую» — когда ему нужно провести на территории дома электромонтажные работы и нужно снять напряжение. По заявкам в отношении неплательщиков отключение также производится дистанционно. Но, как говорит статистика компании, таких случаев немного — в месяц не более 60 домов, в большинстве случаев сразу перечисляется оплата и также дистанционно оперативно возвращается подача электроэнергии.



Работы по поверке приборов учета проводятся в садовом товариществе. В назначенное время приезжают сотрудники «ФБУ ТатЦСМ» и приступают к поверке

Программа поверки реализуется совместно с ФБУ «Государственный региональный Центр стандартизации метрологии и испытаний Республики Татарстан». Работают казанские специалисты-метрологи в садовых обществах, домах частного сектора, поверяют приборы учета в гаражных кооперативах (в многоквартирных домах поверкой занимается «Татэнергосбыт»). Разумеется, работы проводятся в светлое время суток и должны соответствовать погодным условиям, но самое важное — владельцы домов, дач и гаражей должны обеспечить доступ сотрудникам «Сетевой компании» и ФБУ ТатЦСМ к приборам учета. О времени визита всегда предупреждают заранее.

Работы по поверке приборов учета проводятся в садовом товариществе. В назначенное время приезжают сотрудники «ФБУ ТатЦСМ» и приступают к поверке. Важно: при проведении таких работ и в самом доме, и во всех соседних домах подача электроэнергии не прекращается. Вся процедура — с проведением работ и подписанием документов о проведенных работах — занимает около получаса.



В день каждая бригада успевает осмотреть около 20 приборов учета. Проверяют не только в частных домах и дачах, но и в гаражах. Владелец одного из гаражей, спрятавшегося во дворах Советского района, говорит, что вообще-то уже давно за ненадобностью здесь не появлялся, но на сообщение «Сетевой компании» откликнулся сразу, понимая важность поверки, и в оговоренное приехал, чтобы обеспечить доступ сотрудника в помещение гаража.

Поверка электросчетчика в гараже завершена успешно. Прибору продлен срок службы

Ю.Г. Игнатьев, владелец гаража рассказывает: «Этот счетчик я покупал сам еще 16 лет назад, за свои деньги. Срок эксплуатации такой, что необходима поверка. Мне позвонили из «Сетевой компании» и попросили, чтобы сегодня я был на месте — и вот все сделано оперативно».



А.Ш. Шамгунов, заместитель начальника по реализации услуг Восточного района электрических сетей: «Процедуры поверки приборов учета электрической энергии у потребителей необходимы для корректных начислений. С 2021 года поверку в казанских электрических сетях прошли более 3 тысяч приборов учета, до конца 2023 года предстоит поверить еще 5 тысяч ПУ. В случае, если во время проверки выясняется, что счетчик не работает — он заменяется на новый за счет «Сетевой компании». Техническая часть процедуры многократно отработана, и единственная сложность, которая может возникать, — попасть сотруднику компании к прибору учета. Большинство приборов находятся внутри индивидуальных жилых домов, обеспечить к ним доступ мы можем только вместе с жильцами. Прошу жителей Казани с пониманием отнестись к необходимости таких работ и в назначенное время быть на месте, чтобы сотрудники «ФБУ ТатЦСМ» могли выполнить свои обязанности.

На летний период приходится бОльший объем работ, и в ближайшее время сотрудники «Сетевой компании» будут чаще звонить казанцам с просьбой обеспечить доступ специалистов к приборам учета. Не забываем, что находиться в назначенное время на даче или дома, в месте поверки — это и в интересах потребителя, так что уделите полчаса, чтобы потом быть в уверенности, что учет потребленной электроэнергии ведется корректно.