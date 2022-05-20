Почему Тетюши считаются столицей татарстанской стендовой стрельбы

В 10-тысячном городке открывается чемпионат России по этому виду спорта

21 мая в Тетюшах стартует командный чемпионат России по стендовой стрельбе. В соревнованиях в трапе и ските примут участие сильнейшие спортсмены страны. Подробнее о турнире — в материале «Реального времени».

Не нужен нам берег турецкий

Чемпионат страны в городе с населением чуть больше 10 тысяч человек — это история более привычная для государств-карликов, либо для зимних дисциплин, где для строительства стадиона под биатлон или лыжные гонки зачастую выделяется какой-либо пригород. Но в Татарстане сумели сделать сказку былью. Проведение в Тетюшах командного чемпионата России по стендовой стрельбе, в рамках которого пройдут еще и Всероссийские соревнования с розыгрышем медалей в личном первенстве с участием порядка 200 стрелков, разыгрывающих 10 комплектов наград — это в масштабах мероприятия соответствует проведению Олимпиады в каком-либо мегаполисе.

В настоящее время подобные старты — настоящая отдушина для российских олимпийцев. У тех же стрелков календарный год начинался со стартов на этапах Кубка мира на Кипре или в Италии, но даже присутствие на посту президента международной федерации россиянина Владимира Лисина не уберегло наших спортсменов от отстранения. В этом виде спорта, скорее всего, оно выглядит наиболее безболезненным, чем, допустим, в командных игровых видах, поскольку стрельбище везде стандартное. Конкретное, в Тетюшах, было обновлено и капитально реконструировано при поддержке президента республики Рустама Минниханова, о чем не преминул заметить президент республиканской федерации стендовой и пулевой стрельбы Сергей Демин:

— На стрельбище не только построены новые площадки, но и заменены стрелковые машинки, выпускающие мишени, произведенные известной французской фирмой, которая поставляет такие же машинки на олимпийские стрелковые объекты.

Фото: кадр видео

По словам Демина, в составе сборной России сейчас 28 татарстанских стрелков, которым необходимо возмещать временное отсутствие международного календаря. И Минспорта страны в этом плане сработало на опережение, запланировав на конец августа — начало сентября проведение Спартакиады сильнейших по разным видам спорта — пока из летних олимпийских дисциплин (семь из них пройдут в Татарстане), включая очередные старты в стендовой и пулевой стрельбе. Они будут приравнены к уровню чемпионата мира, на котором по понятным причинам россиянам в этом году не удастся выступить, с теми же призовыми, а также нормативами, согласно которым присваивают спортивные звания, что продолжает оставаться крайне важным во многих олимпийских дисциплинах.

«Там подготовлены два заслуженных мастера спорта...»

Отметил Демин и то, что Тетюши — это столица татарстанской стендовой стрельбы. Их значимость важна не только в исторической ретроспективе, но актуальна и сегодня:

— Там подготовлены два заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса и порядка 70 мастеров. Сейчас выделяются серебряный призер Кубка мира Геннадий Мамкин, юниор Кирилл Багров, выигравший в прошлом году первенство России в своей возрастной категории, Алина Ахатова...

При этом совсем еще недавно, порядка 20 лет назад, стрельба в Тетюшах едва теплилась. На тренировку могли выдать по два-три патрона, а все остальное время юные спортсмены занимались теорией. Работники местной спортшколы покупали компоненты и самостоятельно изготавливали патроны, пытаясь наладить, по сути, кустарное производство. Стреляли на тренировках до третьего промаха, после чего «мазила» заканчивал занятие. Это происходило в летнее время, поскольку в другие времена года практически не стреляли. Из-за этого от нас уезжали воспитанники, в частности из Тетюш уехал в Удмуртию Андрей Родионов, в Ростов-на-Дону переехали Татьяна Тарадайко и Альбина Шакирова. В конечном итоге повезло, что школу спортобщества ДСО «Профсоюзы» перевели в статус республиканской, тем самым сохранив за счет бюджета Татарстана.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Плюс счастливый случай помог. Во время, когда тогдашний президент России Борис Ельцин гостил в Татарстане, ему предложили пострелять, а в качестве спарринг-партнеров дали двух сборниц Светлану Демину и Анну Протасову. Пока они били тарелки — Ельцин, по словам очевидцев, мазал раз за разом, — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев разговорился с тогдашним директором ДЮСШОР Тетюш Сергеем Протасовым. Тот поведал, что школа на грани закрытия, нет денег ни на зарплату, ни на инвентарь. Времена тогда были такие, что обнищавшие спортсмены уходили в криминал, возможно, поэтому Минтимер Шарипович проникся и дал указание решить все проблемы.

Семейный подряд тетюшской стрельбы — это и тренер Айдар Шакиров и его сестра Альбина, которая затем вернулась в родную республику, но уже с супругом Николаем Тёплым, Татьяна Тарадайко с сыном Максимом, братья Фурасьевы, отец и сын Александр и Дмитрий Вавиловы. В семействе Филипповых, которое представляет отец Виктор Иванович, старший сын Дмитрий стал тренером, а младший Александр действующим спортсменом. Еще есть Анна Протасова и ее отец Сергей Юрьевич, который родился в Тетюшах и много сделал для сохранения местной школы, долгое время работая ее директором. Он стал тренером Андрея Кушагина, который сам основал династию стрелков: Лилия Валеева (Кушагина) и сын Илья. Наконец, самая звездная тетюшанка Светлана Демина, у которой стреляет сын Сергей — Демин-младший. Светлана Александровна начинала в Тетюшах, где, и это большая редкость и для нашей республики, и для страны в целом, есть улица ее имени.

Светлана Демина. Фото: shooting-russia.ru

«Сейчас у нас шесть стрелковых площадок, что позволяет принимать не только соревнования российского, но и международного уровня»

Начинала Светлана Александровна у основателя не только тетюшской но и практически всей татарстанской школы стрельбы — Султана Яруллина, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.

Увы, и здесь надо говорить о том периоде упадка и едва ли не запустения, когда, после распада СССР, легендарный ветеран видел, что его детище приходит в упадок. Нового подъема он уже не увидел, уйдя из жизни в 1998 году. Годом ранее в Тетюши переехал из Ульяновска уроженец Татарстана Рамис Сафиуллов. Сейчас он глава района, занимает этот пост с 2014 года и признается, что до приезда в Тетюши он и не слышал о таком виде спорта, как стендовая стрельба. А увидев воочию стенд в Верхнем Услоне — ныне основную базу стрельбы в республике — загорелся масштабным его возрождением.

К счастью, для вида спорта у него есть такая протекция, как председатель Попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана, руководитель аппарата президента Асгат Сафаров и лично президент.

— Перед началом масштабной реконструкции стрельбища Рустам Нургалиевич сам побывал на нем, осмотрел, даже пострелял, — вспоминал Сафиуллов. — И вынес резюме: «Надо развивать этот вид спорта. Сейчас у нас шесть стрелковых площадок, что позволяет принимать не только соревнования российского, но и международного уровня. Вернемся в международный спорт и будем подавать заявки на подобные старты».

Фото: кадр трансляции

С большим энтузиазмом глава администрации Тетюш отнесся к предложению журналистов о создании музея стрельбы в его городке, очень уместно выразившись: «Мы возьмем эту мысль на вооружение!».

По его словам, Тетюши уже превращаются в некий экскурсионный проект, с имеющимся в городе уникальным музеем истории рыболовства (по словам старожилов в тех местах водилась даже белуга, Последнюю из них поймали, правда, аж в 1978 году, спустя 2 года, после принятия Постановления ЦК КПСС о превращении четверга в «рыбный день» в структурах общепита). Есть краеведческий музей с известной на всю страну коллекцией поддужных колокольчиков и постоянно действующей экспозицией, посвященной истории стенда в городе.

Но последние события показывают, что экспозиция может иметь не только обучающую, но и патриотическую направленность. В городе есть кадетская школа-интернат имени легендарного земляка, генерал-майора Владимира Хапаева, о котором при жизни мало кто знал, поскольку он служил разведчиком. Ежегодно уже 7 лет подряд в Тетюшах проводится мемориал Султана Яруллина, приуроченный к проведению в городе этапа Кубка России с обязательной памятной церемонией, во время которой возлагают цветы к бюсту основателя школы и проводят салют.



Джаудат Абдуллин