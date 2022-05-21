Алина Загитова осталась без работы и рискует остаться без учебы

День рождения — грустный праздник?

На этой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова справила 20-летие, с чем ее поздравляли многие СМИ и не только. Однако в сложившейся ситуации эту круглую дату нельзя назвать безоблачной. Подробнее — в материале журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

День рождения сейчас такой же инфоповод, как новая фотография

Уже достаточно давно Алина Загитова не встречала свой день рождения в атмосфере подобной неопределенности. С одной стороны — у нее все нормально в плане финансов, здоровья, красоты, возможно, даже и личной жизни. С другой — события вокруг приближают к тому, что девушка уходит с авансцены на задний фон. Приостановлен спортивно-развлекательный проект «Ледниковый период», в котором Алина участвовала как соведущая и получала столь необходимую ей практику работы на телевидении. Удивительным образом это совпало с грустной для детей новостью о закрытии студии «Ледникового периода» на киностудии «Дисней», снимавшей одноименный полномасштабный мультфильм.

С другой стороны, Алина была задействована в освещении Олимпиады в Пекине, но тогда этот опыт совместной работы с еще одной олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун, коллегой из художественной гимнастики, в связке с журналистом Первого канала Павлом Занозиным был завязан на заполнении информационных пустот во время трансляции олимпийского фигурного катания, когда происходила заливка льда, раскатка и прочее.

Сама Загитова признает, что ей был интересен еще и новый опыт режиссера, но тут возникает вопрос — где его применять, как и сам формат телевизионной работы в Пекине? Сейчас нависла угроза над трансляцией последующих Олимпийских игр, международные соревнования, в которых Россия не участвует, логично не демонстрируются по ТВ. Последние события общественно-политического характера демонстрируют, что вскоре на центральных каналах будут вакансии на работу диктора, поскольку с федерального ТВ массово бегут за границу сотрудники, опровергая тезис о ярком пропагандистском характере российского телевидения. Но Загитова, признаться честно, пока совсем не готова к этой работе.

Алина была задействована в освещении Олимпиады в Пекине. Фото: аккаунт Алины Загитовой в «Инстаграмм»*(*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)

Учиться? Учиться. И учиться!

К тому же есть вопросы по учебе. Свой 20-й день рождения спортсменка встретила в Дубае, куда приехала с Мальдив. В Дубае она вместе с подругами по группе Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой. Командировка в Пекин, участие в многочисленных шоу и соревнованиях, в первом случае в качестве действующего лица, во втором — комментатора, тоже не способствуют гарантии сдачи экзаменов и зачетов.

Возникает вопрос в возможности такого времяпровождения, поскольку в РАНХиГС спортсменка поступала на очную форму обучения. По личному опыту, связанному с сотрудничеством с Поволжским университетом спорта, автор знает, что даже звездная карьера не способствует переходу с курса на курс. Другое дело, что известные спортсмены могли поступать в вуз с помпой, как было, кстати, и у Загитовой, а затем отчисляться практически втихую.

Некоторые СМИ уже озвучили возможные проблемы Загитовой по сдаче весенней сессии. Хотя практика показывает, что в той же журналистике, которую Загитова осваивает более-менее успешно, корочка о профильном высшем образовании вообще ни к чему, практика важнее. Да что греха таить, даже требования к наличию высшего образования, да еще и профильного, не мешало держать на работе людей, не имеющих подобного.

В Дубае она вместе с подругами по группе Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой. Фото vk.com/alinazagitova

Танцы во время траура

Свое 20-летие Алина Загитова отметила в Дубае, и это, прямо скажем, сейчас не самое уместное место для полноценного отдыха. 13 мая умер местный правитель Халиф бин Заед Аль Нахайян, что в принципе ожидалось. Еще в конце января 2014 года он перенес инсульт, в связи с чем был прооперирован, и фактическим правителем ОАЭ стал его единокровный брат и наследный принц Мухаммед ибн Заед Аль Нахайян. Он объявил 40-дневный траур, как принято у мусульман.

В первые три дня, до 16 мая включительно, в Эмиратах практически ничего не работало, включая министерства, ведомства, учебные заведения, был перенесен боксерский турнир Global Titans, главным боем которого ожидался поединок Флойда Мейвезера с Доном Муром. В следующие дни госучреждения и увеселительные заведения заработали, но траур означал некий перерыв на общественное веселье. Фонтаны у «Бурдж Халифы», на The Point, вечернее шоу на сафари не работают, музыки нет ни в отелях, ни в местных барах.

Поэтому видео трех девушек, танцующих в ночном Дубае, было уместно только в соцсетях, а не с точки зрения местных правоохранителей. Кстати, в Дубае сейчас множество фигуристов, включая Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Викторию Синицину, Александру Трусову, и всем им остается посоветовать быть осторожнее на отдыхе в столь специфических условиях. Достаточно напомнить, как в прошлом ноябре москвич Артем Ершов сфотографировал на свой телефон какие-то виды на побережье в Дубае и продлил свое пребывание в Эмиратах еще на три месяца. Только не на пляже, а в заключении, причем по местным законам ему грозили пять лет, поскольку нельзя снимать на фото или видео других людей, государственные здания и военные объекты.

Переходы и переезды

Но околоспортивная жизнь не должна заслонять спортивные новости, даже в межсезонье. Поскольку именно сейчас их даже больше, чем обычно, так как начался период «полураспада» тандемов спортсмен — тренер или партнерских дуэтов, переходов из одной федерации в другую. Самым резонансным получился переход Натальи Забияко в федерацию Канады, что вызвало негативную реакцию даже у одного депутата Госдумы. Тут надо заявить о том, что Забияко изначально была гражданкой Эстонии. То, что она стала россиянкой, это не такой же мрак, как было с российским гражданством, допустим, француза Жерара Депардье, но и успехом его трудно назвать. В том числе потому, что Забияко получила от этого перехода больше, чем российская сторона, изначально не нуждавшаяся в таком количестве парниц.



В прежние годы Забияко каталась с россиянином Александром Забоевым за родную Эстонию, но самый главный старт они пропустили. Речь идет об Олимпиаде в Сочи, куда Забоева не допустили, поскольку у него не было эстонского гражданства. Да, маленькая Эстония относится к факту своего гражданства куда более тщательно, чем огромная Россия. Правда, отсутствие гражданства не мешало дуэту выступать на чемпионатах мира и Европы, поскольку их проводит международная федерация, для которой важнее принадлежность к федерации, а вот Олимпиаду проводит МОК и для него на первом месте стоит паспорт.

Как бы то ни было, пара распалась, и Забияко перешла в сборную России, встав в пару с Юрием Ларионовым, а затем Александром Энбертом. Он россиянин, хотя его предыдущая партнерша Катарина Гербольдт, судя по фамилии, скорее была немкой. Но они оба уроженцы Ленинграда, Катарина — бывшая ранее достаточно известной одиночницей, не смогла продолжать спортивную карьеру из-за травмы. Кроме того, в то время начался период массового «полураспада» спортивных пар, напоминающий сегодняшний день. Вначале разошлись Даванкова — Депутат, а потом и Даванкова — Энберт, поскольку Василисе Даванковой, дочери одного из российских олигархов, надоела спортивная жизнь. Затем ушла из спорта Вера Базарова, выступавшая вначале с Юрием Ларионовым, получившим дисквалификацию за фуросемид, затем с Депутатом.

Что характерно, в это время из юниорского парного катания во взрослое перешли только быстро прогрессировавшие Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все это совпало с периодом, когда происходил временный уход из спорта Волосожар — Транькова, травмы Юко Кавагути, выступавшей с Александром Смирновым, распада пермского дуэта Выгаловой — Закроева. Перед Олимпиадой 2018 года выяснилось, что МОК по каким-то причинам не хочет видеть там Ксению Столбову, Россия потеряла еще и ее пару с Федором Климовым. В итоге происходившие сами собой события вычистили конкурентное поле практически до нуля, и Тарасова с Морозовым, а также новая пара Забияко — Энберт были теми, кто элементарно «выжил» в олимпийское четырехлетие между Сочи-2014 и Пхенчханом-2018.

Самым резонансным получился переход Натальи Забияко в федерацию Канады. Фото wikipedia.org

Не травите Забияко

Серебро командного турнира на Олимпиаде, это по большому счету заслуга партнеров, поскольку сами Забияко — Энберт в команднике не блеснули. Бронза чемпионата Европы 2018 года — это фактор «домашнего судейства», когда арбитры дали им на 0,1 балла больше, чем французам Джеймс — Сипре. И только бронза чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме — это повод для того, чтобы называть пару одной из сильнейших в мире на тот момент. Тогда спортсмены представляли Сочи, с его практически неограниченными возможностями для проведения тренировочного процесса, и это позволило им прогрессировать. Затем Энберт ушел из спорта из-за хронических травм, и Забияко не с кем было кататься.

Причем ее переход в Канаду не первая потеря россиян в исторической ретроспективе. Ранее подобный путь проделывала Любовь Илюшечкина, которая выступала там с Диланом Московичем и Чарли Билодо, и достигла шестого места на чемпионате мира. Сейчас Канада находится в серьезном кризисе, затронувшем все фигурное катание в целом. Только отсутствие россиян и китайцев позволило ей получить бронзу последнего чемпионата мира, усилиями многоопытных Эрика Редфорда и вернувшейся под канадский флаг англо-француженки Ванессы Джеймс. Понятно, что на следующей Олимпиаде их не будет, поскольку им 40 и 38 лет, что не совсем соответствует требованиям современного фигурного катания, как бы ни стремилась международная федерация повысить возраст участников турниров. Поэтому остается пожелать эстонке Забияко, транзитом через Россию переехавшей в Канаду, начать там новую спортивную и человеческую (после развода с режиссером Данилом Гринькиным) жизнь. Понятно, что у ее нынешнего партнера Захари Дэйлмана только фамилия громкая, он брат известной в недавнем прошлом одиночницы Габриэлы Дэйлман, но на нынешнем канадском безрыбье и эта пара может стать фаворитом.

Как и новоиспеченная в Германии пара Алисы Ефимовой с Рубеном Бломмаертом. И тут никаких серьезных вопросов к экс-россиянке быть не может, в том числе потому что родилась она в Финляндии и была привлечена в состав сборной России ради создания дуэта с Александром Коровиным. Пара победила на домашней Универсиаде 2019 года, но это достаточно сомнительный успех, так как тогда стартовало только три дуэта, который помешал им ранее стартовать за новые сборные. Коровину за Филиппины с Изабеллой Гамес, а Ефимовой с бельгийцем Бломмаертом за Германию. Рубен поистине фанат парного фигурного катания, поскольку, переехав из бесперспективной в плане развития парного катания Бельгии в Германию, он там выступал практически со всеми сильнейшими немецкими парницами Мари Вортман, Аннабель Пройсс, Анникой Хокке. Кстати, Хокке с нынешним партнером Робертом Кункелем могут стать конкурентами новоиспеченной пары, но даже немцам в этом плане может быть легче, чем россиянам. Пропуск ЧМ-2022 означает, что на следующий чемпионат мира наша страна, как, впрочем, и Китай, сможет делегировать только одну пару-участницу, в то время как у немцев будет две, а у Канады и вовсе три.

Джаудат Абдуллин