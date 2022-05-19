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«Полностью проваленная» программа импортозамещения, «рыночный» курс рубля и еще 11 карточек дня

15:00, 19.05.2022
«Полностью проваленная» программа импортозамещения, «рыночный» курс рубля и еще 11 карточек дня

Сегодня экс-президент США Джордж Буш-младший перепутал операцию на Украине с вторжением в Ирак, польская PGNiG направила «Газпрому» запрос о судебном разбирательстве, Минобороны сообщило о сдавшихся в плен с начала недели 1 730 боевиках украинского «Азова», в Госдуме предложили узаконить молодежное движение «Большая перемена», а глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о «полностью проваленной» программе импортозамещения в России. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».

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