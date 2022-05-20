«Динамо» заберет серебро, а «Рубин» спасется от вылета из РПЛ

Прогноз на 30-й тур РПЛ

Заключительный тур — это всегда интересно и волнующе. На этот раз в последний игровой день РПЛ определятся серебряный и бронзовый призеры. Причем в очной встрече двух претендентов на эти медали. А внизу турнирной таблицы разворачивается драма. Здесь решается, кто из двух республик лишится большого футбола на следующий сезон. Казанский «Рубин» и «Уфа» выяснят, кому отправиться в ФНЛ. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционную рубрику с прогнозами на последний тур сезона.

«Динамо» — ФК «Сочи»

Пожалуй, главный матч всей концовки сезона пройдет в Москве, где местное «Динамо» поспорит с «Сочи» за серебряные медали чемпионата России. У соперников одинаковое количество очков (по 53) и только по дополнительным показателям «бело-голубые» расположились выше.

К слову, команда Сандро Шварца сама сделала все, чтобы потрепать себе нервы в последнем туре чемпионата. В последних четырех последних играх динамовцы непременно пропускали, правда, в трех из них и сами забивали в ответ.

Набрав в последних четырех турах всего одно очко, москвичи встали перед потерей, казалось бы, уже лежащих в кармане серебряных медалей РПЛ. На финише сезона «Динамо» получило выездной разгром от «Крыльев» (2:5), поражение от «Урала» (2:3), а в матче с «Локомотивом» упустило победу и позволило уйти с 1:3 (3-3). То ли разочарование от утери шансов на золото, то ли преждевременная уверенность в том, что серебро от них уже точно никуда не уплывет, привели «Динамо» к тому, что сегодня оно имеет. А именно опасность опуститься на третью строчку.

Набрав в последних четырех турах всего одно очко, москвичи встали перед потерей, казалось бы, уже лежащих в кармане серебряных медалей РПЛ. Фото: fcdm.ru

С другой стороны, «Сочи» не проигрывает в семи последних матчах. При этом забивала команда Федотова в этот отрезок 15 раз. В целом показатели результативности «Сочи» перед последним туром первенства составляют 49 забитых голов и 29 пропущенных. Показатели внушительные.

Прогноз «Реального времени»:

Нас ждет игра двух атакующих и забивающих команд, которые немало и пропускают. Это точно будет веселый и результативный матч. При этом встреча с прямым конкурентом должна подхлестнуть «Динамо» взять себя наконец в руки и хотя бы выстоять ничейный результат, необходимый для сохранения второго места.



2:2 — ничья

«Рубин» — ФК «Уфа»

На другом конце турнирной таблицы два соседа и географических и по турнирной таблице — «Рубин» и «Уфа» — будут спорить совсем за другие интересы. Им предстоит решить, кому вылететь из Премьер-лиги в ФНЛ, а кому еще поиграть в стыковых матчах.

На команды из столиц Татарстана и Башкортостана нынешней весной больно смотреть. И настолько же на них смотреть скучно. Правда, уфимцы хотя бы не проваливаются так катастрофически, как это делает команда Леонида Слуцкого. Поражений 0:6, 0:3 и 1:6 в их послужном списке этой весной нет. Это по-прежнему закрытая команда, которая ориентируется на игру от соперника, и если у самой не получается впереди, то и другим особо развернуться не дает. Тем более в последнем туре команде Алексея Стукалова удалось даже выиграть и тем самым приблизиться к тринадцатому «Рубину» и уже в очном поединке решить, кому отправляться на понижение.

Уфимцы хотя бы не проваливаются настолько катастрофически, как это делает команда Леонида Слуцкого. Фото: rubin-kazan.ru

У «Рубина» же все настолько плохо, что команда Леонида Слуцкого умудряется быть разгромленной даже «Уралом», который и сам большую часть чемпионата боролся за выживание (3:0). Но счет — не самое страшное в екатеринбургском вояже. Куда страшнее болельщикам «Рубина» становится от того, как казанцы выглядели на поле. Ни одного конструктивного действия, никакой опасности у чужих ворот, никакой мысли при попытках построить атаку, и это притом что оборона ошибается на уровне ДЮСШ. Так что перед очной встречей с «Уфой» нет никакой уверенности в том, что Казань сохранит-таки место в РПЛ.

Прогноз «Реального времени»:

«Уфа» — главный «автобус» Премьер-лиги с эмоциональным и амбициозным тренером Стукаловым. Уфимцы приедут, чтобы сыграть предельно организованно, а при возможности забить на контратаках. «Рубину» нет необходимости бежать вперед, будет достаточно сыграть вничью. Так что нас ждет скучный поединок до одной ошибки. Но «Рубин» на этот раз проиграть не должен — казанцы дотерпят.



0:0 — ничья

ЦСКА — ФК «Ростов»

«Армейцы» под конец сезона окончательно повалились, потеряв реальные шансы на медали еще в апреле, а в медиа уже активно ходят разговоры об отставке Алексея Березуцкого по итогам сезона.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 47 баллов за 29 сыгранных матчей. От четвертого «Краснодара» их отделяет 2 очка, но на столько же от них отстает и шестой «Локомотив». Последний тур и решит, какое займет место команда.

В последних четырех турах команда Березуцкого одержала лишь одну победу — в матче с «Динамо», где удалось выиграть с минимальной разницей в счете (1:0). В остальном — мрак и безнадега, которые игроки ЦСКА поймали после перерыва на матчи сборных в начале апреля.

Сейчас команда Валерия Карпина занимает девятую строчку в таблице, набрав 38 очков в 29 матчах. Фото: fc-rostov.ru

В психологическом плане ростовчане точно чувствуют себя лучше. Сейчас команда Валерия Карпина занимает девятую строчку в таблице, набрав 38 очков в 29 матчах. Имея равное количество очков со «Спартаком», южане даже выше их по дополнительным показателям. А учитывая «старые обиды» к своей бывшей команде, для Карпина обойти «Спартак» по итогам сезона — вопрос принципиальный.

Ростовская команда — одна из лучших по результативности в нынешнем сезоне. На ее счету уже 47 мячей в 29 играх — это четвертый показатель в Премьер-лиге. Зато и пропускать они тоже умеют хорошо. У «Ростова» 47 пропущенных мячей — один из худших показателей в РПЛ.

Прогноз «Реального времени»:

Южане нынешней весной на подъеме, а «армейцы» на спаде. Но «армейцы» играют на своем поле, и это отличный шанс громко хлопнуть дверью как для всей команды, так и для Алексея Березуцкого, которого усердно выталкивают с тренерского мостика ЦСКА.



2:1 — победа ЦСКА