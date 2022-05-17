Хронология военной спецоперации: самое важное за 17 мая

Ключевые события 83-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 83-й: 265 эвакуированных боевиков с «Азовстали», точка в российско-украинских переговорах

По данным Министерства обороны России на 17 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 134 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 983 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 542 орудия полевой артиллерии и миномета, 912 беспилотных летательных аппаратов, 385 установок реактивных систем залпового огня, 309 зенитных ракетных комплексов, 168 самолетов и 125 вертолетов.

Министерство обороны России утром 17 мая сообщило, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков националистического подразделения «Азов»* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». Из них 51 человек с тяжелыми ранениями. Всех нуждающихся в медицинской помощи отправили в больницу города Новоазовск (ДНР).

По данным Минобороны России, 16 мая с 10:00 до 11:00 украинские националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Смерч» по жилым кварталам Херсона. Российские средства ПВО смогли перехватить все 10 реактивных снарядов. В Минобороны РФ обратили внимание, что подразделений российских войск в Херсоне нет, и киевскому режиму это известно. «Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», — уверены в Минобороны страны.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены еще 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады около Бахмута, и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов рядом с Угледаром и Константиновкой (ДНР) — ликвидированы более 470 националистов, из строя выведены 68 единиц военной техники. У железнодорожной станции Мерефа в Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран, проинформировали в Минобороны России.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 93 точки скопления живой силы и военной техники ВСУ, девять пунктов управления и три склада боеприпасов. Уничтожены еще 23 украинских беспилотника. Перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией поражены еще 224 района сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, шесть пунктов управления, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, сообщили в Минобороны России утром 17 мая.

Около села Вишневое Запорожской области два украинских механизированных батальона на танках и БМП предприняли попытку атаковать подразделения Вооруженных сил РФ, но ее пресекли. Как сообщили в Минобороны России, выдвижение бронетехники вскрыли российские расчеты беспилотных летальных аппаратов и средства технической разведки. По украинской бронетехнике на рубеже атаки нанесли удары, в том числе артиллерийскими подразделениями. После этого огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты и с применением современных противотанковых средств, атаку отбили. Отступающие украинские танки и БМП ликвидировали при помощи артиллерии. «В результате бесперспективной авантюры киевского режима было уничтожено 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 боевиков», — констатировали в Минобороны РФ.

Российско-украинские переговоры, стартовавшие почти 3 месяца назад, 28 февраля, не продолжаются. «Украина фактически вышла из переговорного процесса»,— сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Он уточнил, что Москва так и не получила от Киева ответа на предложенный ею проект договора. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, документ передали еще 15 апреля, то есть больше месяца назад.



В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший немного раньше своего заместителя Андрея Руденко, ничего о прекращении переговоров с Украиной не сказал. Он лишь заявил, что Киев несамостоятелен. По данным Москвы, «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра» западные страны. Особую роль в этом играют США и Великобритания. По мнению Лаврова, причиной отступления Украины от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, стало неодобрение их шага навстречу России со стороны Запада. Киев сделал шаг назад после провокации в Буче, ее дипломат считает «сигналом», которые дали западные страны в ответ на непонравившуюся им «украинскую самодеятельность» на переговорах в Турции.



Российско-украинские переговоры. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В связи с этим Москва была вынуждена начать спецоперацию на Украине, и она позволила сорвать коварный план США и его соратников. По мнению Патрушева, ситуация вокруг специальной военной операции показывает, что «неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма». И направлена она в первую очередь «на искоренение Русского мира», утверждает он.



По данным Минобороны России неонацисты батальона «Азов»* оборудовали опорные пункты и казармы в детском саду №19 и интернате по улице Лизы Чайкиной в Мирнограде (ДНР). В непосредственной близости к жилым кварталам они разместили бронетехнику и артиллерию. Также в пгт Боровая Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» боевики «Азова»* оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. В подвальных помещениях они насильно удерживаются мирные жителей, в том числе детей, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Фото: mil.ru

Как заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию, боевики батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области. Она находится в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам города. В Запорожье на нижних этажах больниц на Соборном проспекте и на улице Победы, они оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. Персонал и пациентов медучреждений боевики удерживают в качестве «живого щита», заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, в Славянске (ДНР) в жилом доме №10 на улице генерала Лозановича вооруженные формирования батальона «Донбасс» оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. По данным Минобороны России, жителей объекта не эвакуировали. В то же время в Сумах подразделения ВСУ заминировали автомобильный мост на улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги. Они намерены взорвать его, а затем обвинить в этом якобы «наступающие подразделения российских войск», утверждает генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию вывезли 17 733 человека, в том числе 1 797 детей. В общей сложности с начала специальной военной операции эвакуировали 1 325 714 мирных жителей, из которых 225 892 — несовершеннолетние. Государственную границу РФ пересекли 180 286 частных машин, в том числе 2 873 за прошедшие сутки. В регионах России продолжат работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения вынужденных переселенцев, информирует Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Кадр видео Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уверен, что «мы победим, мы добьемся всех целей». По его словам, власти убеждены, что все будет хорошо. Песков заявил, что президент Владимир Путин знает, куда ведет государство. Он обратил внимание на политический консенсус и чрезвычайно высокий уровень поддержки российского лидера.

Со стороны Украины вновь обстреляли село в Белгородской области. На этот раз под прицелом оказалось Безымено. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадал один человек. Он получил ранение легкой степени тяжести. Под обстрел попал и пограничный пункт в Теткино Курской области. По предварительной информации, жертв нет.

Фото: realnoevremya.ru

Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области, освобожденной от националистов в ходе спецоперации. «Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — уведомил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты

* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело

