Песков: Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что «все будет хорошо», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.



По его словам, Россия сейчас находится в условиях «идеального шторма» и момента истины, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, а еще что страна «сдюжит» противостояние с Западом, поскольку у нее все для этого есть.

Также Песков заявил, что «Путин знает, куда ведет страну». Он подчеркнул, что президента «поддерживают все поколения».



Фото: realnoevremya.ru

Вчера в московском Кремле состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания самого договора и 20-летию создания организации. Участие в ней приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Одной из главных тем стала ситуация на Украине. Главное со встречи — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко