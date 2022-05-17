Хуснуллин: Россия займется ремонтом дорог и мостов в Херсонской области

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, денежные средства на данные проекты уже выделены. Хуснуллин отметил, что ремонт объектов инфраструктуры в Херсонской области поставлен первоочередной задачей.

Фото: wikimapia.org

На днях Хуснуллин объявил о начале активной помощи в восстановлении инфраструктуры Луганской Народной Республики. 14 мая первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов прибыли в ЛНР. По словам вице-премьера, в планах провести ремонт жилья, дорог и инфраструктуры.



8 мая Хуснуллин посетил освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Затем вице-премьер подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция. Однако работы предстоит много.

Дарья Акимова