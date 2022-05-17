Украинские националисты нанесли удар по жилым кварталам Херсона из РСЗО «Смерч»
Украинские националисты из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны перехватили все 10 украинских реактивных снарядов. Генерал-майор отметил, что подразделений российских войск в городе нет.
— Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации, — приводит слова Конашенкова «РИА Новости».
Вчера в ведомстве сообщили, что украинские спецслужбы подорвали фугас на ферме, расположенной в 1,5 км от села Мазановка. Заряд был усилен накладкой до 1 тонны аммиачной селитры. В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, сместившееся в сторону Краматорска.
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