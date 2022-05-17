Украинские националисты нанесли удар по жилым кварталам Херсона из РСЗО «Смерч»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские националисты из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны перехватили все 10 украинских реактивных снарядов. Генерал-майор отметил, что подразделений российских войск в городе нет.

Фото: mil.ru

— Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации, — приводит слова Конашенкова «РИА Новости».

Вчера в ведомстве сообщили, что украинские спецслужбы подорвали фугас на ферме, расположенной в 1,5 км от села Мазановка. Заряд был усилен накладкой до 1 тонны аммиачной селитры. В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, сместившееся в сторону Краматорска.

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Диана Жиленкова