Лавров заявил, что Киевом на российско-украинских переговорах управляют Лондон и Вашингтон

Министр иностранных дел России заявил, что Киевом на российско-украинских переговорах управляют США и Великобритания. По его словам, у Москвы есть данные, подтверждающие это.

— Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов [на переговорах в Cтамбуле] достижения договоренностей, не была поддержана на Западе, — утверждает глава российского МИД.

Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так думают, считает Лавров. По его словам, западные страны «регулируют свободу маневра» украинской стороны на переговорах с Москвой. Особо активны в этом Вашингтон и Лондон, пишет «РИА Новости».

Напомним, первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел спустя четыре дня после начала специальной военной операции, 28 февраля. Делегации встретились очно в Белоруссии. Затем стороны провели там еще две офлайн-встречи, после чего продолжили диалог в формате видео-конференц-связи.

Российско-украинские переговоры. Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Последний очный раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. По их итогам Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



Однако спустя некоторое время появились сообщения, что Киев отошел от Стамбульских договоренностей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что процесс застопорился. Москва направила киевской стороне предложения, но ответа так и не получила. Лавров указывал, что документ был составлен с учетом поступивших от Украины комментариев.



Татьяна Демина