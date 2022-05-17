В Белгородской области обстреляли село со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе со стороны Украины обстреляли село Безымено. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы области, в результате этого пострадал один человек. У него ранение легкой степени тяжести. Всю необходимая медицинская помощь ему уже оказывают, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Гладков добавил, что помимо этого есть разрушения в результате атаки. В настоящее время проводится оценка и подомовой обход территории. Губернатор отметил, что все разрушенное восстановят в максимально короткие сроки.

11 мая Гладков сообщил, что село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины. В результате атаки частично разрушился один жилой дом, один человек погиб, трое получили ранения.



Дарья Акимова