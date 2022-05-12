Отельеры Татарстана дали прогнозы на этот год: «Если он будет лучше, чем прошлый, то супер»

Хостелы, гостиницы и отели столицы РТ в майские праздники были забиты почти под завязку

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Ассоциация отелей Казани и Татарстана подвела итоги прошедших майских выходных. Надежды представителей этого бизнеса оправдались: загрузка хостелов, гостиниц и отелей столицы республики оказалась близка к стопроцентной. Этому поспособствовали компании и супружеские пары с детьми и без них из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России, а также участники запланированных на эти даты детских творческих фестивалей и чемпионатов. Впрочем, выбору последних отельеры скорее удивляются: зачем при лимитированном бюджете нужно селиться в гостиницах, когда стоимость проживания там традиционно ползет вверх? Планы отельеров на высокий летний сезон — догнать и перегнать показатели прошлого года, но пока уровень бронирований на июль — август от них отстает. Детали — в материале «Реального времени».

«Все туристы до Казани доехали»

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина констатировала — все туристы, застолбившие за собой места в гостиницах и отелях, доехали до нашего города. И это несмотря на то, что заполняемость шла не так бодро и не так заблаговременно, как в прошлом году, и, к сожалению, было меньше квотированных бронирований. А президент ассоциации Инга Гадзаова считает, что большая часть загрузки отелей на майские праздники случилась благодаря известной акции: «Кешбэк сработал на ура».

По словам вице-президента ассоциации Тимура Хайбуллина, управляющего отелем Ibis Казань, «за два-три дня был очень большой спрос на первые майские дни»: «Дело отеля было только «взять» его. И этот спрос не утихал вплоть до начала праздников. Действительно чувствуется, что мы в лидерах по загрузке гостиниц по стране».



Олеся Коршунова, гендиректор отеля «Раймонд», который имеет категорию «четыре звезды», сообщила, что загрузка на первомайские даты (30 апреля — 3 мая) у них составляла 98%. Затем, с 4 мая по 10 мая, этот показатель чуть снизился, процентов до 80. Хотя, как подчеркнула она, и «этот процент на самом деле достаточно высокий».

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина констатировала — все туристы, застолбившие за собой места в гостиницах и отелях, доехали до нашего города.

В отеле «Ногай», по словам его менеджера по продажам Яны Аристарховой, заполняемость была на уровне 91%. В прошлом году, вспоминает она, это были 89%, «но и отдыхали тогда 10 дней, а в этот раз в череде выходных было три рабочих дня: «Тем не менее загрузка оказалась сильной». А Элиза Сагитова из отеля Hilton сообщила, что у них на майские праздники «чуть ли не с 30 апреля и, наверное, по 10 мая включительно заполняемость была под 100%».

В то же время, судя по статистике, представленной ассоциацией, туристы заметно экономят. Чем меньше у гостиницы «звезд», тем, как правило, выше ее загрузка. Так, у заведений, удостоенных тремя «звездами», она показала максимальные 92%. Они, как и хостелы, признают сами участники гостиничного рынка, заполнились в первую очередь: «Первомай у них был забит полностью».

«Мы понимали, что деваться некуда, их надо размещать»

Отелю «Азалия» на улице Московской, как сообщил замгендиректора этой сети Александр Ибатуллин, большую часть загрузки дал детский фестиваль творчества.

— Наверное, процентов 50 номеров у нас забрали для проживания участников этого фестиваля, — пояснил он.

Ибатуллин в связи с этим даже выразил некоторое недоумение, заметив, что «на майские праздники и так большой наплыв гостей, а многие организаторы фестивалей «ставят» на эти же самые пиковые дни свои мероприятия. Хотя понятно, что в это время будет высокая стоимость проживания. Получается, они теряют в деньгах. Он рассказал, что в чатах была масса аналогичных запросов. И им уже просто отказывали. По его словам, бронь по фестивалям у них есть даже на ноябрь этого года и апрель следующего.

Вот и Сагитова сообщила, что в их отеле Hilton в эти майские дни был очень сложный период для персонала, потому что выходные совпали с чемпионатом.

Элиза Сагитова из отеля Hilton заявила, что в эти майские дни был очень сложный период для персонала, потому что выходные совпали с чемпионатом.

— Две команды, которые приехали в Казань, мы взяли на себя. Это наши постоянные гости. Мы понимали, что деваться некуда, их надо размещать. Жить им все равно негде, потому что во многих отелях была высокая заполняемость. Мы их разместили, но подняли [стоимость проживания] с учетом открытой цены, — объяснила она. — Стопроцентный показатель — это даже лучше, чем в том году. Мы таким образом поддержали команды, но и сотрудникам отеля пришлось потрудиться.

А Олеся Коршунова отдала должное Комитету по туризму, который в связи с этим внес необходимые коррективы:

— В Казани 1—2 мая каждый год проходил марафон. У нас и так загрузка очень большая. Бедные люди приходили ночью, и им негде было ночевать: не было свободных мест. В этот раз марафон перенесли на 14—15 мая. Мы два года об этом говорили — и нас услышали. Спасибо большое.

Александра Юшутина отметила, что, «к сожалению, начал немножко проседать сегмент делового туризма» — он связан с отменой крупных мероприятий. Кроме того, многие компании с начала пандемии перешли на онлайн-форматы, и некоторые из них собираются придерживаться такой политики для оптимизации расходов.

Она же выразила некоторое сожаление в связи с тем, что в нашем регионе до сих действуют антиковидные ограничения: например, ношение масок в общественных местах. Но выразила надежду, что рано или поздно и Татарстан придет к их отмене. Юшутина убеждена, что загрузкой отелей можно и нужно управлять.

«Не совсем уж монстр. Работать с ним можно».

Кроме того, исполнительный директор подчеркнула, что все отельеры начали работать с российскими системами онлайн-бронирования. По словам Юшутиной, идет работа и над собственными сайтами, «чтобы туристам было максимально просто найти и забронировать отель». Понятно, что все привыкли к крупным международным агрегаторам, но сейчас приходится неизбежно подстраиваться под нынешние реалии. Вице-президент ассоциации Тимур Хайбуллин признал, что отключение Booking.com, к которому туристы приучились обращаться в поисках размещения на территории страны, «в первые дни было ощутимо». Но, утверждает он, это длилось недолго: «Многие отели быстро сориентировались, отладили свои сайты».

По его словам, сайт отеля Ibis Казань тоже «был в некоем забвении». Но они его «прихорошили, и он заработал». В результате с уходом Booking.com из страны «не потеряли гостей». По данным Аристарховой, в прошлом году этот канал продаж забирал у них 43% номерного фонда.

А со слов Коршуновой, самые популярные агрегаторы, которые чаще всего на этот раз использовали для бронирования их будущие постояльцы, — «Островок» и «Академ-онлайн». Она признала, что проблемы с первым, на который зачастую жалуются в частных беседах туристы, лично у них тоже возникали.

Вице-президент Ассоциации Тимур Хайбуллин признал, что отключение Booking.com, к которому туристы приучились обращаться в поисках размещения на территории страны, «в первые дни было ощутимо»

— Дозвониться до них невозможно. И в различных вопросах по выгрузке программ [возникают сложности], — пояснила отельер.

Гадзаова добавила, что в майские праздники для всех отелей важна максимальная загрузка:

— Это наш заработок: зарплата людей, закупка всего необходимого.

У нее к «Островку» тоже есть претензии: «С ними очень трудно связаться. Они не отвечают на звонки». И, по ее словам, когда гость звонит напрямую в отель со словами «Я не приеду», предпочитая не заходить в личный кабинет для отмены брони, а сам отель этой возможности лишен, номер в итоге там «так и висит». То есть в базе данных он не отражается как свободный, и отель не может выставить его на продажу.

Ибатуллин, более того, под смех присутствующих рассказал, что их так все пугали «Островком», что они решили с ним не работать. И нашли выход: «Очень хорошо выстраивается работа с агрегатором «101 отель». На это коллеги ему заметили, что упомянутый в нелестном ключе агрегатор «не совсем уж монстр: «Работать с ним можно».

Из иностранцев — в основном китайцы

Коршунова рассказала, что в этот раз у них останавливались чаще всего семейные пары либо семьи с детьми. Приезжие были в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Челябинска. А вот жители южных регионов свои путешествия по понятным причинам отменили. Она считает, что на этот раз их отелю повезло с гостями: «Они восторгались чистотой Казани, великолепной кухней и высоким сервисом обслуживания». Многие из них, утверждает отельер, намерены повторить свое путешествие уже на более долгий срок. Пока же среднее время пребывания постояльцев составило трое суток.

Большинство ее коллег также говорит, что туристы в эти майские праздники приезжали в среднем на 2,5—3 дня. Но у кого-то (например, в «Ногае») задерживались до 6 дней. Помимо семейных, это были компании отдыхающих. Экскурсии наши соотечественники предпочитали классические: в Казанский кремль, к «Чаше» (она же дворец бракосочетания), обзорную по городу, включая ночной город, и в Свияжск.

На вопрос о том, были ли иностранные гости, Гадзаова сообщила, что они все же имели место, но «в очень маленьком количестве»: «В основном это китайцы, которые последние 6 месяцев мигрируют по России. Скорее всего, с деловыми поездками».

Сагитова из Hilton подчеркнула, что, несмотря на сообщения СМИ, отель этого иностранного бренда в Казани остается, сеть тоже работает, но часть работников переведена на удаленку. Она посетовала, что у них впечатления от гостей, которые «с каждым годом все требовательнее», оказались иными. Они ожидают здесь «сервиса как минимум на пять «звезд» (на самом деле у отеля четыре «звезды», — прим. ред.). В частности, в этот раз в довольно жесткой форме требовали шведский стол и абсолютное наполнение номеров, включая всю люксовую косметику.

Как в 2021-м или лучше

Гендиректор отеля «Раймонд» Коршунова говорит, что 2021 год «рванул их показатели вперед» и дал великолепный результат». Старт продаж тогда начался с конца марта и длился почти до декабря: «И Казань пользовалась высоким спросом».

По словам отельера, они очень надеются, что в этом году им удастся повторить прошлогодний успех, «а, может быть, даже где-то и превзойти его». По крайней мере, прошедшие майские праздники дали такую надежду: их показатели оказались выше прошлогодних.

— Конечно, хотелось бы немного поменять ценообразование, — заметила она.

Гендиректор отеля «Раймонд» Коршунова говорит, что 2021 год «рванул их показатели вперед» и дал великолепный результат»

По словам спикера, на гостиничный бизнес сильно влияют не только внутренние, но и внешние факторы: политические, климатические. В том числе та же пандемия.

— Цены на все ресурсы растут. Мои коллеги это подтвердят, стараемся их сдерживать как только можем, — охарактеризовала она ситуацию.

О повышении стоимости проживания менеджеры гостиниц говорят неохотно. Та же Коршунова назвала рост на 5—10 %, отметив, что «чаще всего в отелях три и четыре «звезды» используется динамическое ценообразование: «Мы подстраивается под ту среду, в которой на сегодняшний момент находимся».

Что в первую очередь способствовало удорожанию? Очень сильно повысилась цена на продукты, на химию для уборки, на шампуни, гели для душа. Да и уровень зарплат персонала, по ее словам, сильно поменялся. Пришлось индексировать зарплату процентов на 30, так как «очень трудно конкурировать с доставщиками еды, у которых уровень зарплаты просто занебесный». К тому же опытные кадры зачастую мигрируют в Крым и Краснодарский край. В прошлом году отели Татарстана по этой причине испытали сильный кадровый голод, восстановить который смогли только к сентябрю.

На лето гостиницы стараются привлекать и студентов вузов: для них это и практика, и вовлечение в профессию. Но, как сообщила Гадзаова, которая преподает в Международной академии туризма, выпускники подобных учебных заведений почему-то не идут потом работать в отели. А если и идут, то, как подметил Хайбуллин, требуют зарплату «чем выше, тем лучше» из серии «я еще ничего не умею, но хочу получать 30—50 тысяч».

Конечно же, у отельеров есть прогноз на предстоящий сезон. «Если он будет лучше, чем в прошлом году, — супер. Но как случится по факту, никто не знает», — трезво смотрят они в будущее.

Как подчеркнул тот же Хайбуллин, июнь в Ibis имеет все шансы пройти с тем же количеством гостей, что и в 2021-м. Но в целом прирост бронирований ниже по сравнению с прошлым годом: «Особенно на вторую его половину. И окно бронирований уменьшается. В прошлом году в это время уже шла загрузка на июль — август».

Одним словом, для гостиничного бизнеса неопределенность сохраняется.