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Видеоопрос: «Как вы планируете отдохнуть этим летом?»

00:00, 14.05.2022
Видеоопрос: «Как вы планируете отдохнуть этим летом?»
Фото: Ринат Назметдинов

В России 38% семей планируют отдохнуть летом с детьми на море. Другие варианты каникул выбрал 31% родителей. Так, исследование показало, что каждый третий ребенок проведет лето в городе, 28% — на даче, 24% — с бабушками и дедушками в других городах, а 18% останутся под присмотром нянь. В оздоровительные лагеря отправят детей лишь треть россиян. «Реальное время» решило выяснить, как планируют свой летний отдых казанцы.

— Как вы планируете отдохнуть этим летом? — задали вопрос корреспонденты издания жителям Казани.

Софья Котенко, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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