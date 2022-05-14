Видеоопрос: «Как вы планируете отдохнуть этим летом?»
В России 38% семей планируют отдохнуть летом с детьми на море. Другие варианты каникул выбрал 31% родителей. Так, исследование показало, что каждый третий ребенок проведет лето в городе, 28% — на даче, 24% — с бабушками и дедушками в других городах, а 18% останутся под присмотром нянь. В оздоровительные лагеря отправят детей лишь треть россиян. «Реальное время» решило выяснить, как планируют свой летний отдых казанцы.
— Как вы планируете отдохнуть этим летом? — задали вопрос корреспонденты издания жителям Казани.
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