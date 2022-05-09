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Парад Победы на Красной площади

10:00, 09.05.2022 1
Парад Победы на Красной площади
Фото: kremlin.ru

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В мероприятии принимают участие почти 600 ветеранов, более 11 тысяч военнослужащих. По Красной площади пройдут подразделения российских войск, а также историческая и современная техника. На парад прибыл президент РФ Владимир Путин. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Реальное время» предлагает трансляцию парада своим читателям.

Интернет-газета «Реальное время»

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