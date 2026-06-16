В музее сообщили об утрате более 90% панорамы обороны Севастополя
При этом часть элементов могла сохраниться. Среди уцелевших предметов — пушки, ядра и другие металлические элементы экспозиции
В результате атаки ВСУ уничтожена большая часть панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя, передает RT.
По данным, пожар привел к утрате более 90% живописного полотна и свыше 99% предметного плана экспозиции. При этом специалисты отмечают, что часть элементов могла сохраниться. Среди уцелевших предметов — пушки, ядра и другие металлические элементы экспозиции.
В музее сообщили, что сохранившиеся после пожара экспонаты планируется использовать при восстановлении предметного плана панорамы. Материалы, которые получили критические повреждения и не подлежат восстановлению, будут утилизированы. Специалисты продолжают оценку состояния сохранившихся элементов и ведут подготовку к восстановительным работам.
Напомним, что здание панорамы полностью выгорело после удара ВСУ. Пожару присвоили четвертый ранг сложности — наивысший в городе. Сообщается, спасатели работали в условиях сильного задымления, высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания.
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