В музее сообщили об утрате более 90% панорамы обороны Севастополя

При этом часть элементов могла сохраниться. Среди уцелевших предметов — пушки, ядра и другие металлические элементы экспозиции

В результате атаки ВСУ уничтожена большая часть панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя, передает RT.

По данным, пожар привел к утрате более 90% живописного полотна и свыше 99% предметного плана экспозиции. При этом специалисты отмечают, что часть элементов могла сохраниться. Среди уцелевших предметов — пушки, ядра и другие металлические элементы экспозиции.

В музее сообщили, что сохранившиеся после пожара экспонаты планируется использовать при восстановлении предметного плана панорамы. Материалы, которые получили критические повреждения и не подлежат восстановлению, будут утилизированы. Специалисты продолжают оценку состояния сохранившихся элементов и ведут подготовку к восстановительным работам.

Напомним, что здание панорамы полностью выгорело после удара ВСУ. Пожару присвоили четвертый ранг сложности — наивысший в городе. Сообщается, спасатели работали в условиях сильного задымления, высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания.

Наталья Жирнова