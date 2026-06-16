Глава МИД Индонезии Сугиано прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

В аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев

Министр иностранных дел Индонезии Сугиано прибыл с рабочим визитом в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана. В рамках визита в Казань глава МИД Индонезии примет участие в саммите Россия — АСЕАН.

В ходе встречи гостю были представлены традиционные татарстанские угощения — чак-чак и каравай. Василь Шайхразиев рассказал главе внешнеполитического ведомства Индонезии, что таким же чак-чаком в 2024 году в Казани угощали руководителей государств и официальные делегации, принимавшие участие в саммите БРИКС.

Ранее в Казань для участия в саммите прилетел генсек АСЕАН Као Кимхорн. Он примет участие 17 июня в деловом форуме Россия — АСЕАН, а также в самом саммите. Также в Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Вьетнама. Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил ему провести в РТ заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии.

Наталья Жирнова