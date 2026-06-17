Рустам Минниханов поздравил «КОС-Синтез» с победой в Суперкубке России

В казанском Кремле раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов принимал ватерпольный клуб «КОС-Синтез»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Вчера в казанском Кремле Рустам Нургалиевич поздравил команду с победой в Суперкубке России, чемпионате России и Кубке России.

Спортивный клуб «Синтез» в третий раз подряд выиграл все главные трофеи российского чемпионата по водному поло.

«Сильнейший клуб страны с богатой историей, который воспитал целую плеяду звезд водного поло. Успехи команды — это большой вклад в престиж Республики Татарстан — одного из самых спортивных регионов России».

Раис республики отметил, что особой гордостью является то, что СК «Синтез» сейчас — это база подготовки игроков национальной сборной. «Особый вклад в успехи команды вносят спонсоры, ваши семьи, друзья, близкие, а также болельщики и все татарстанцы», — сказал Рустам Нургалиевич.

предоставлено СК «Синтез»

Минниханов добавил, что достижения и успехи команды — это стимул юным спорстменам усердно тренироваться, а жителям республики — вести здоровый образ жизни.

Также раис Республики Татарстан поблагодарил компанию СИБУР за поддержку спорта в республике.

«Для СИБУРа поддержка спорта — это последовательная инвестиция в здоровье будущих поколений и качество жизни в регионах нашего присутствия. Татарстан — один из ключевых регионов деятельности компании, и мы знаем, насколько здесь сильны спортивные традиции. «КОС Синтез» — яркое тому подтверждение. Победы команды — наши победы!» — отметил генеральный директор казанского предприятия СИБУРа Айрат Сафин