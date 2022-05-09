«Бессмертный полк» танкистов и гает-намаз в новой мечети: чем запомнится минувшая неделя

Обзор главных событий в Татарстане от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

9 Мая — особая и священная дата для каждой семьи в России. В этом году мы отмечаем 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, который отстоял независимость и целостность нашей Родины, живет в сердце каждого из нас. О том, какую роль сыграл в приближении Победы Татарстан, и о героях-татарстанцах — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Предприятия трудовой доблести

Старожилы Казани помнят такие названия, как 22-й, 16-й, 40-й, 237-й, 387-й, 379-й заводы и так далее. Это сейчас их называют авиационным, моторостроительным, пороховым, оптико-механическим, вертолетным, электротехническим. В советское время, тем более в годы войны, было принято засекречивать их деятельность.

В первые месяцы войны 139 промышленных предприятий, работавших в Казани, были быстро переориентированы на производство военной техники. Кроме этого, из центральных и западных регионов страны к нам были эвакуированы еще 70 предприятий вместе с сотрудниками. То есть Татарстан в те годы обеспечивал бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции, на предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной Армии.

К сожалению, не все из них работают сегодня. Очень нужные тогда стране виды авиапленки, аэрофотобумаги, рентгеновской пленки выпускала Казанская фабрика имени Куйбышева — «Тасма». Уникальную продукцию выдавал Казанский кетгутный завод. На единственном в стране предприятии изготавливался хирургический шовный материал — кетгутные нити. Рабочие Мехового комбината, Льнокомбината, кожевенно-обувного «Спартака», выпуская около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии, могли за один день одеть полк и обуть дивизию.



Моторостроительный 16-й завод в Казани, начало 1940-х годов. Фото предоставлено АО «КМПО».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина столица Татарстана была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам, жители которых работали на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. А в апреле этого года в Татарстане учреждено новое почетное звание «Предприятие трудовой доблести», которое присваивается заводам и фабрикам, внесшим особый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» танкового училища

На минувшей неделе Союз танкистов России дал старт «Бессмертному полку» в Казани, на улице Сахарова у Монумента славы воинам-танкистам. Он был открыт к 70-летию Победы по инициативе региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз танкистов». На сегодняшний день 76 выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища удостоены звания Героя Советского Союза, 18 — стали Героями Российской Федерации. Девиз казанских танкистов — «Победи или умри», отмечает ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Наряду с теми, кто воевал в Великую Отечественную, здесь портреты и тех, кто погиб в конце XX и начале XXI веков. Журналисты программы «7 дней» обращают внимание, что военные конфликты не обходятся без танков. Так было в 90-е годы на Северном Кавказе.

В наши дни выпускники Казанского танкового продолжают дело своих дедов, боровшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. А стартовавший «Бессмертный полк» танкового училища уже с датами 2022 года… С Дамиром Исламовым прощались в марте этого года, в Лениногорске. Теперь его мама и сестра — почетные гости казанских танкистов.

Стартовавший «Бессмертный полк» танкового училища уже с датами 2022 года. Фото: Евгений Кулешов / vk.com/kvtku

По словам полковника запаса, экс-заместителя начальника училища Валерия Хахина, Казань сейчас является столицей танковых войск России. Почти все офицеры-танкисты действующей армии — выпускники казанского училища.

Праздничное богослужение в новой мечети

2 мая весь мусульманский мир республики отметил день окончания священного месяца Рамазан — Ураза-байрам. В течение месяца мусульмане постились, молились, совершали благодеяния. За последние 9 лет в Татарстане открылось около 200 мечетей. Примечательно, что прошедший праздник Ураза-байрам ознаменовался появлением еще одного дома Аллаха.

Впервые с 2016 года главным местом проведения праздничного гает-намаза стала не Галеевская мечеть, а новый храм в поселке Залесном в Казани — имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина. Еще при жизни он был легендой, выдающимся богословом, ученым и учителем. Удивительно, что его способности искать и находить знания, затем щедро ими делиться проявились еще в детстве. Он родился в бедной татарской семье в селе Кульбаево-Мараса Нурлатского района. Несмотря на финансовые трудности, мать отправила его учиться в медресе «Кизляу» — одно из лучших в Российской империи в те годы. Еще в молодые годы Ахмадзаки сам станет учителем, проводником знаний и веры для всех своих друзей и знакомых. Его жизнь затем будет полна лишений, скитаний и страданий, но спасут его истинная вера и ученики.

Среди его учеников много известных людей, религиозных деятелей — верховный муфтий России Талгат Таджуддин и председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Впервые с 2016 года главным местом проведения праздничного гает-намаза стал новый храм в поселке Залесном в Казани — имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина. Фото: tatarstan.ru

Появление мечети под Казанью во многом заслуга внука Ахмадзаки хазрата — Марата Сафиуллина, руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.

Узнать больше об этих событиях, а также о том, как строился Казанский обвод, о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 9 мая, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

