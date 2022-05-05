Шипачев, Войнов, Семенов. «Ак Барс» отказывается от стратегии поиска новых имен и не собирается экономить

В Казани собирается самая звездная и дорогостоящая команда в КХЛ

Сразу тремя мегатрансферами взорвал информационное пространство «Ак Барс», объявив о подписании контрактов с лидерами «Динамо» Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым, а также с «железным человеком» Кириллом Семеновым. Если разобрать каждый обмен, то становится очевидно, что «Ак Барс» настроен вновь стать машиной для сбора Кубков Гагарина и готов вернуть себе статус клуба-олигарха. Спортивная редакция «Реального времени» разобрала обмены казанского клуба, чтобы рассказать, почему вопреки громким именам экс-динамовцев именно Кирилл Семенов стал главной победой Марата Валиуллина.

«Ак Барс» отказывается от стратегии открывать новые имена для КХЛ?

Прошлым летом на фоне только разминающихся хоккеистов на полях экстрим-парка «Урам» Марат Валиуллин бодро объяснял журналистам, почему казанский клуб больше не будет брать готовых звезд КХЛ, а решил идти другим путем — открывать новые имена для лиги. Да, тогда речь шла скорее о легионерах, нежели о российских хоккеистах, но курс, который тогда взял казанский клуб, был понятен.

Глядя на то, как закончился для Казани минувший сезон, вспоминается крылатая фраза «Хорошая попытка, но нет». Те самые новые лица в Казани славы не сыскали и больших успехов не добились (кроме разве что Стивена Кемпфера), а «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина и лишился главного тренера.



Признали эксперимент неудачным, похоже, и в самом «Ак Барсе». Приглашение проверенных в боях хоккеистов — Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Кирилла Семенова, ясно дает понять, что «Ак Барс» отныне будет делать ставку на тех, кто уже знает, как в КХЛ выигрывать и что значит поднимать Кубок Гагарина над головой.

Учитывая, что теперь легионеры в командах будут диковинкой (их нынче разрешено держать по трое на команду), теперь ставки в клубах в любом случае будут делать на россиян. А среди игроков с российскими паспортами на сегодня в КХЛ нет никого, кто имел бы такой же богатый опыт, как эти парни. У Вячеслава Войнова 158 (44+114) очков в 255 матчах на уровне Континентальной лиги. Вадим Шипачев и вовсе второй по результативности после Сергея Мозякина игрок в истории КХЛ. У него 817 (262+555) очков в 828 играх. За прошедший сезон он сыграл в 59 матчах, в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

Косвенно подтверждает тезис о ставке на проверенных бойцов и комментарий генерального менеджера казанского клуба Марата Валиуллина:

«Шипачев и Войнов — лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея. Этот обмен серьезно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барс», — заявил функционер.

«Динамо» скинуло на Казань самые тяжелые контракты. «Ак Барс» экономить не собирается

Разумеется, далеко не последним (скорее даже центральным) фактором в этом обмене стал денежный. По информации СЭ, зарплата Шипачева в «Ак Барсе» на будущий сезон составит 95 млн рублей. Как сообщает источник, всего он может заработать 204 млн рублей за сезон. Форвард получит 19 млн рублей, если наберет 20 очков в регулярном чемпионате.

Он также получит 90 млн рублей, если войдет в топ-3 игроков КХЛ по показателю полезности, голам и набранным очкам.

Известно, что в «Динамо» еще по ходу прошлого сезона задумались о реформах в команде, когда в клуб на должность советника президента клуба был назначен Андрей Сафронов. По некоторым данным, вернувшись в клуб, функционер принялся ходить в раздевалку команды и пообещал Шипачеву, что вскоре обменяет его. Тогда в дело вступилось высшее руководство «бело-голубых» и историю быстро замяли, назвав информацию слухами. Как показало время, идея избавиться от самых дорогостоящих хоккеистов в команде действительно присутствовала. Неудивительно, что игроки перебрались в Казань практически за бесценок. Москвичи значительно сэкономили на зарплатах.

фото: dynamo.ru

«Динамо» меняет вектор развития и больше не будет делать ставку на звездных хоккеистов, взяв за пример опыт ХК МВД, который выступал успешно на заре КХЛ без дорогостоящих игроков. После клуб слился с «Динамо» в единую систему.

В Казани же, судя по всему, решили не экономить в кризисный год. Сейчас в «Ак Барсе» собирается, возможно, самая дорогая команда в Континентальной хоккейной лиге и на бумаге выглядит главным фаворитом предстоящего сезона.

Кирилл Семенов — кубковый боец и один из лучших центров, но ему нужна перезагрузка

Вдогонку за объявлением о переходе двух экс-динамовцев «Ак Барс» сообщил и о подписании Кирилла Семенова, который после возвращения из НХЛ в «Авангард» на прежнем уровне так и не заиграл. Омские болельщики, кстати, уже окрестили хоккеиста предателем, поскольку тот не согласился продлевать контракт на фоне известий, что «ястребы» в следующем сезоне будут выступать в Омске, а не в Подмосковье.

«Мне хорошо запомнились игры против «Ак Барса», они всегда были тяжелыми. Запомнилась великолепная атмосфера в «Татнефть Арене», будет приятно играть при такой поддержке трибун.

В Казани очень красиво, здесь есть своя культура и история, будет интересно посмотреть с семьей город в свободное время.



У меня были предложения от других клубов, но много факторов указывали на то, что «Ак Барс» будет той командой, которая сделает все, чтобы выиграть кубок в предстоящем сезоне. Поэтому хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник городу и всему Татарстану», — прокомментировал свой переход в «Ак Барс» нападающий.

В прошлом сезоне креативный центральный нападающий действительно провел шикарный год в «Авангарде», став одним из главных открытий сезона. В 60 матчах он набрал 26 (10+16) очков. В том мощном розыгрыше Кубка Гагарина с исторической полуфинальной серией против «Ак Барса» он отыграл в 23 играх, в которых набрал 9 (4+5) очков при полезности «+7». Две шайбы забил в равных составах, две — в большинстве, одна из них стала победной. Выиграл 130 вбрасываний при проценте 49,6%. Провел 24 силовых приема и, что самое любопытное, заблокировал 17 блоков.

Вот уж кого точно нельзя назвать некубковым бойцом. Это настоящий универсальный центр, который способен и созидать впереди, и пахать в защите. То, что нужно для решающих матчей в кубковых сражениях.

Более того, по итогам того сезона Семенов еще и получил статус «железного человека» — ему принадлежала самая большая серия по матчам подряд в КХЛ — их 291. Прервалась внушительная серия, лишь когда он получил повреждение и пропустил четвертую игру финала Кубка Гагарина против ЦСКА. При этом на пятый матч уже вышел и сыграл, что называется, «на уколах».

фото: hawk.ru

«Повреждение плеча там было такое, что я после победы не мог поднять кубок двумя руками», — признавался Семенов для «Матч ТВ», говоря о Кубке Гагарина, который весит 26 килограммов.

После триумфального для его «Авангарда» сезона форвард ожидаемо был приглашен в сборную России на чемпионат мира в Ригу, однако сам отказался там выступать, сославшись на травму.

Зато в те же дни подписал контракт с канадской организацией «Торонто Мейпл Лифс». При этом было очевидно, что в таком клубе заиграть с ходу будет сложно, учитывая подбор игроков «листьев». В «Торонто» он сыграл лишь в 3 матчах, набрал 0 очков и заработал неубедительные «-2» показателя полезности.

После возвращения в Балашиху на прошлогодний уровень Семенов уже выйти не смог. В 8 встречах у него всего 1 заброшенная шайба и 3 передачи. Хоккеисту явно нужна перезагрузка и новый вызов. «Ак Барс» образца будущего сезона должен стать именно таким вызовом.