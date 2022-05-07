Видеоопрос: «Что вы думаете об идее поднимать флаг и исполнять гимн в школах?»
Две трети россиян (67%) положительно оценили предложение поднимать флаг и исполнять государственный гимн в школах в начале учебной недели. Инициативу выдвинули в целях патриотического воспитания молодежи. При этом 18% опрошенных оценивают нововведение отрицательно, а 15% — нейтрально, сообщается в исследовании аналитического центра университета «Синергия». «Реальное время» узнало у жителей Казани, как они относятся к предложению.
— Большинство россиян поддержали идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах в целях патриотического воспитания. А что вы думаете об этой инициативе? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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