Гид по улице Горького: от юных музыкантов до курсисток

Прогулки по Большой Лядской, часть третья

Фото: Бывшее здание высших женских курсов, 1938 год. Фото pastvu.com

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы. Сегодня мы заканчиваем путешествие по улице Горького, по той ее части, где располагались вузы того времени, а также католическая община.

Музей Боратынского (Горького, 25/28)

Самый известный Боратынский — поэт Евгений Абрамович, который родился в Тамбовской области, учился в Петербурге, в Москве вышел в отставку и женился на Анастасии, старшей дочери генерал-майора Льва Энгельгардта. У них родилось девять детей, двое из них умерли младенцами. В этом доме жил его сын Николай (1835-1898), предводитель дворянства Казанского и Царевококшайского уездов. С семьей отца жил в Швейцарии и Италии. В 1864 году женился на дочери профессора Казанского и Петербургского университетов Александра Казем-Бека Ольге, с которой вырастил сына Александра и дочерей Ольгу, Екатерину, Ксению. Дом он купил в конце 1860-х (в нем происходит действия романа Ольги Ильиной-Боратынской «Канун Восьмого дня»), к тому времени он — гласный Казанского уездного собрания, председатель Попечительного совета Мариинской гимназия и член уездной управы, почетный мировой судья. Младший Боратынский также писал стихи и издал сборник «Друзьям на память».

Усадьба Боратынского. Фото pastvu.com

Детская музыкальная школа №1 (Горького, 22)

Памятная доска сообщает, что с 1932 по 1970 года директором располагавшейся здесь музыкальной школы имени Чайковского работал Рувим Поляков. В начале этого витка карьеры ему было 39 лет. Поляков — выпускник Петербургской консерватории. В 1919 году он стал руководителем двухступенной государственной музыкальной школы, пришедшей на смену музыкальному училищу, потом передал ее дирижеру Александру Литвинову, чтобы с ним вместе начать руководить Восточным музыкальным техникумом, причем какое-то время он был объедининен с художественным и театральным училищем. Открытая им детская школа называлась Центральной, потом появились филиалы — в Советском, Бауманском и Кировском районах, которыми также управлял Рувим Львович, у которого учились Рустем Яхин, София Губайдулина, Алмаз Монасыпов и другие. Отметим, что долгое время школа находилась в здании музея Боратынских.

Музыкальная школа. Фото vk.com/club24256262

Комплекс доходного дома Сурина (Горького, 26а)

Трехэтажный дом с множеством адресов. Он более всего напоминает питерские доходные дома со дворами колодцами. При это только часть здания принадлежала банкиру и торговцу лесом купцу Ивану Сурину. Еще у дома среди владельцев значится госпожа Шамиль Биби-Марьям-Бану Апакова, которая также сдавала внаем 14 комнат. Говорят, что по приказу ее мужа, генерала в отставке Мухамад-Шафи Шамиля, в центре двора был сооружен фонтан.

Доходный дом. Фото 2gis.ru

Римско-католический костел (улица Толстого, 17)

Земля принадлежала тогдашнему ректору университета и востоковеду Осипу Ковалевскому, строил костел на деньги государства и жертвователей архитектор Павел Жуковский, колокольню проектировали и возводили Хрщоновичи — отец и сын, оба Львы. Когда костел освятили в 1858-м, приходом руководил монах-бернардинец Остиан Галимский, потом — Карл Сливовский. Костел забрали у верующих в 1927 году, с тех пор нем авиационная лаборатория с аэродинамической трубой.

Костел. Фото vk.com/loverarchitecture

Дом Молоткова (Горького, 29)

Женская частная гимназия Кавана открылась в доме купца Молотовка в 1912 году и просуществовала до 1919-го. К тому времени это уже была шестая гимназия для девочек в Казани — спрос на них был очень высок. Дом построен не в особо распространенном в нашем городе стиле модерн. Также Молотков был одним из владельцев дома Дротоевского (Карла Маркса, 56/11), который уже много лет реконструируют разные организации — купец приобрел его в 1903 году.

Дом Молоткова. Фото 2gis.ru

Второй учебный корпус КГМУ (Горького, 30)

Здание построен по проекту бывшего тверича Федора Малиновского, которое архитектор проектировал в должности преподаватель Казанского промышленного училища, губернского архитектора и епархиального архитектора (только на территории Татарстане было 35 объектов, им придуманные). Так что особенности псевдо-византийского стиля он понимал очень хорошо. Здания общежития хорошо рифмуется с художественной школой Мюфке по соседству

Общежитие. Фото pastvu.com

Здания промышленного училища (Карла Маркса, 72)

А вот и само училище конца XIX века, но его корпуса с улицы Горького, которые сходу и не определишь, как принадлежащие учебному заведению. В 1919 году они отошли политехническому институту, а потом — Казанскому химико-технологическому институту (ныне — технологическому университету).

КНИТУ. Фото yandex.ru/maps

Здание высших женских курсов (Карла Маркса, 74)

Ныне принадлежит КФУ. У здание 1912-1913 года есть классический и модерновый фасады. Впервые курсы открылись в 1876 года по ходатайству основоположника микологии, профессора Николая Сорокина, сначала в виде опыта на два года. В 1879 году курсы разделись на словесно-историческое и физико-математическое отделения. У курсов не было попечительного комитета и добровольных пожертвований. Все держалось на самих профессорах. В 1886-м курсы закрыли. Вернули их в октябре 1906 года с двумя отделениями — историко-общественным и языка и литературы. Курсы прекратились в 1920-м. За это время через них прошли 575 женщин, около 200 получили дипломы