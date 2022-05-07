«Расчленил и закопал»: почему Верховный суд Татарстана оправдал осужденного за убийство

Дважды судимый житель Уруссу отбился от новых обвинений по «висяку» 2006 года

Фото: Ирина Плотникова

Оправдательным приговором закончилось дело об убийстве жительницы поселка Уруссу. Ее кости нашли в погребе в 2019 году, в отдельных пакетах. 13 лет женщина числилась без вести пропавшей. В ее убийстве обвинили гражданского супруга. Сам он, как выяснило «Реальное время», признавался лишь в расчленении ее тела. Ютазинский райсуд признал его вину доказанной, но Верховный суд Татарстана с этим не согласился.

Версия обвинения: убийство через 7 лет после покушения



Восемь лет колонии строгого режима — такой срок по приговору Ютазинского райсуда Татарстана получил 47-летний Руслан Исхаков, уже отбывающий срок за грабеж и насилие в отношении представителя власти. От наказания за более тяжкое преступление райсуд его освободил, применив срок давности.

Исхакова признали виновным в том, что он в июне 2006-го убил гражданскую супругу Инну, разрезал ее тело на части в ванной и закопал в погребе ее же гаража в поселке Уруссу. Дело против Исхакова возбудили лишь в феврале 2019-го, когда откопали пакеты с останками — черепом и костями.

Наводку на захоронение силовики получили от другой экс-сожительницы фигуранта. Та заявила — мужчина признался ей в убийстве, но она так его боялась, что долгое время молчала — пока его не посадили за другое преступление.

Сознательной даме поверили не только потому, что нашли части скелета и установили личность покойной, якобы пропавшей в 2006 году. Первый срок Исхаков заработал в 1999-м как раз за нападение на Инну с ножом. Тогда женщина лишилась одного из внутренних органов, но осталась жива.

Оперативник угрозыска в Следкоме уверял — еще тогда мужчина грозился, что по отбытии срока закончит начатое — убьет сожительницу. Фото: Максим Платонов

Занимавшийся тем делом оперативник угрозыска в Следкоме уверял — еще тогда мужчина грозился, что по отбытии срока закончит начатое — убьет сожительницу. Когда нашли ее останки, других кандидатов в подозреваемые не было.

В июле 2020-го Исхаков предстал перед районным судом. С вынесением приговора судья спешить не стал. Даже назначил ситуационную экспертизу, чтобы проверить — могли ли в результате действий обвиняемого на костях жертвы остаться насечки, которые следователи со ссылкой на экспертов сочли следами ножевых ранений.

Версия подсудимого: нашел мертвой и испугался

Руслан Исхаков с первого дня следствия настаивал — убийства не совершал и никакого желания отомстить погибшей не было. Рассказывал, что после той ссоры и ножевого ранения в 1999-м Инна его простила — не раз навещала в местах лишения свободы с общими детьми, а после освобождения в 2004-м вновь пустила в свой дом.

По версии обвиняемого, женщину он не убивал, но как-то поутру обнаружил ее в постели уже мертвой. От чего скончалась — гадает до сих пор. Может, сердечный приступ, может, отравление. В своих апелляционных жалобах Исхаков писал — просто испугался, что разбираться не станут, обвинят его, уж очень не хотел оказаться снова за решеткой. Погоревал, выпил и решил спрятать тело, предварительно распилив его на части. Все удалось — осмотры оперативников и экспертов в доме «без вести пропавшей» никаких следов преступления не выявили, ни в 2006-м, ни в 2019-м.

Исхаков признавался — мучало его лишь одно: уже выросшие дети не знают, где похоронена их мать. Говорил, именно этим как-то поделился с новой сожительницей, сказал ей, где искать тело, но ни о каком убийстве не сообщал.

«Приговор не может быть основан на предположениях», — указала апелляционная тройка судей Верховного суда Татарстана. Фото: realnoevremya.ru

Сначала обвиняемый, а потом осужденный убеждал судей — у этой самой бывшей сожительницы имелось аж несколько поводов для его оговора. Во-первых, когда он попал за решетку в 2017 году, дама осталась жить в его квартире. Хотела жить там и дальше, но не платила за коммуналку, и дети Исхакова выставили ее. Во-вторых, указывал — заявление против него женщина написала 6 февраля 2019-го, как раз в тот день, когда ее саму вызвали в полицию ввиду нарушения режима исправительных работ.

Кстати, тут Исхаков заявлял о грубом нарушении силовиками закона — якобы обыск в жилище и выемка тела были проведены раньше, чем заявление о преступлении было зарегистрировано, а дело возбуждено.

ВС РТ: «Нет доказательств для бесспорного вывода о виновности»



«Приговор не может быть основан на предположениях», — указала апелляционная тройка судей Верховного суда Татарстана. Там пришли к выводу — не доказан сам факт убийства женщины, чьи кости нашли в погребе в 2019 году.



С учетом того, что осталось от покойной, судмедэксперты не смогли установить причину и давность ее смерти. Лишь давность захоронения и наличие повреждений на костных тканях от некоего острого предмета. При допросе в СК и суде эксперты сообщили — эти зарубки могли появиться, если жертву били ножом в спину. Однако Исхаков настаивал — просто пытался перерубить кости именно в этих местах и указывал — ситуационная экспертиза подтвердила его версию, но суд первой инстанции решил поверить словам бывшей сожительницы и опера.

Верховный суд РТ провел серьезный анализ доказательств и не смог согласиться с Ютазинским. Указал возможные версии оговора Исхакова его бывшей подругой. Хотя в ее словах немало нестыковок. Так, она говорит: сразу заявить о словах Исхакова про давнее преступление не смогла — боялась его, и пошла в полицию, когда он оказался под стражей. Но заявление написано только в 2019-м, а Исхакова арестовали двумя годами ранее, после жесткого конфликта со стражем порядка.

Верховный суд Татарстана посчитал нужным не просто отменить обвинительный приговор, а вынести противоположное решение — оправдать и признать право на реабилитацию. Фото: realnoevremya.ru

Согласно приговору Альметьевского горсуда 2018 года, полицейский заметил в общественном месте двух пьяных, один из которых прилюдно справлял нужду. Представился, сделал замечание — реакция Исхакова и его друга была неадекватной: стража порядка избили, отобрали куртку, рюкзак, деньги и мобильник. За что получили по 6 лет колонии (в апелляции обоим скостили по полгода). Отбывая второй срок, Исхаков получил обвинение еще и в убийстве.

Впрочем, указанный силовиками возможный мотив преступления — месть — в Верховном суде РТ посчитали сомнительным. Ведь после первого приговора Исхаков вышел на волю по отбытию срока за ранение Инны еще в 2004-м, а «пропала» она в 2006-м. Причем, соседи ни о каких скандалах в этой семье на следствии не сообщали. Как и дочь Инны и Руслана. Причем ни один из свидетелей дела не был очевидцем предполагаемого убийства.

Вывод Верховного суда РТ: «Исследованные доказательства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не дают основания для бесспорного вывода о виновности Исхакова в совершении им преступления по части 1 статьи 105 УК РФ. Доказательств, с достоверностью изобличающих Исхакова в совершении убийства, в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом по существу добыто не было, и стороной обвинения суду не представлено. Причастность Исхакова к инкриминируемому преступлению показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела не подтверждается...».

В итоге Верховный суд Татарстана посчитал нужным не просто отменить обвинительный приговор, а вынести противоположное решение — оправдать и признать право на реабилитацию. Такое решение стало неожиданностью даже для защиты. Кстати, и в судах двух инстанций за обвиняемого бились адвокаты по назначению. Сначала Рифат Сальманов, затем Эльвира Сафина.

На волю оправданный не вышел — искупает вину за нападение на полицейского.