«Расчленил и закопал»: почему Верховный суд Татарстана оправдал осужденного за убийство
Дважды судимый житель Уруссу отбился от новых обвинений по «висяку» 2006 года
Оправдательным приговором закончилось дело об убийстве жительницы поселка Уруссу. Ее кости нашли в погребе в 2019 году, в отдельных пакетах. 13 лет женщина числилась без вести пропавшей. В ее убийстве обвинили гражданского супруга. Сам он, как выяснило «Реальное время», признавался лишь в расчленении ее тела. Ютазинский райсуд признал его вину доказанной, но Верховный суд Татарстана с этим не согласился.
Версия обвинения: убийство через 7 лет после покушения
Восемь лет колонии строгого режима — такой срок по приговору Ютазинского райсуда Татарстана получил 47-летний Руслан Исхаков, уже отбывающий срок за грабеж и насилие в отношении представителя власти. От наказания за более тяжкое преступление райсуд его освободил, применив срок давности.
Исхакова признали виновным в том, что он в июне 2006-го убил гражданскую супругу Инну, разрезал ее тело на части в ванной и закопал в погребе ее же гаража в поселке Уруссу. Дело против Исхакова возбудили лишь в феврале 2019-го, когда откопали пакеты с останками — черепом и костями.
Наводку на захоронение силовики получили от другой экс-сожительницы фигуранта. Та заявила — мужчина признался ей в убийстве, но она так его боялась, что долгое время молчала — пока его не посадили за другое преступление.
Сознательной даме поверили не только потому, что нашли части скелета и установили личность покойной, якобы пропавшей в 2006 году. Первый срок Исхаков заработал в 1999-м как раз за нападение на Инну с ножом. Тогда женщина лишилась одного из внутренних органов, но осталась жива.
Занимавшийся тем делом оперативник угрозыска в Следкоме уверял — еще тогда мужчина грозился, что по отбытии срока закончит начатое — убьет сожительницу. Когда нашли ее останки, других кандидатов в подозреваемые не было.
В июле 2020-го Исхаков предстал перед районным судом. С вынесением приговора судья спешить не стал. Даже назначил ситуационную экспертизу, чтобы проверить — могли ли в результате действий обвиняемого на костях жертвы остаться насечки, которые следователи со ссылкой на экспертов сочли следами ножевых ранений.
Версия подсудимого: нашел мертвой и испугался
Руслан Исхаков с первого дня следствия настаивал — убийства не совершал и никакого желания отомстить погибшей не было. Рассказывал, что после той ссоры и ножевого ранения в 1999-м Инна его простила — не раз навещала в местах лишения свободы с общими детьми, а после освобождения в 2004-м вновь пустила в свой дом.
По версии обвиняемого, женщину он не убивал, но как-то поутру обнаружил ее в постели уже мертвой. От чего скончалась — гадает до сих пор. Может, сердечный приступ, может, отравление. В своих апелляционных жалобах Исхаков писал — просто испугался, что разбираться не станут, обвинят его, уж очень не хотел оказаться снова за решеткой. Погоревал, выпил и решил спрятать тело, предварительно распилив его на части. Все удалось — осмотры оперативников и экспертов в доме «без вести пропавшей» никаких следов преступления не выявили, ни в 2006-м, ни в 2019-м.
Исхаков признавался — мучало его лишь одно: уже выросшие дети не знают, где похоронена их мать. Говорил, именно этим как-то поделился с новой сожительницей, сказал ей, где искать тело, но ни о каком убийстве не сообщал.
Сначала обвиняемый, а потом осужденный убеждал судей — у этой самой бывшей сожительницы имелось аж несколько поводов для его оговора. Во-первых, когда он попал за решетку в 2017 году, дама осталась жить в его квартире. Хотела жить там и дальше, но не платила за коммуналку, и дети Исхакова выставили ее. Во-вторых, указывал — заявление против него женщина написала 6 февраля 2019-го, как раз в тот день, когда ее саму вызвали в полицию ввиду нарушения режима исправительных работ.
Кстати, тут Исхаков заявлял о грубом нарушении силовиками закона — якобы обыск в жилище и выемка тела были проведены раньше, чем заявление о преступлении было зарегистрировано, а дело возбуждено.
ВС РТ: «Нет доказательств для бесспорного вывода о виновности»
«Приговор не может быть основан на предположениях», — указала апелляционная тройка судей Верховного суда Татарстана. Там пришли к выводу — не доказан сам факт убийства женщины, чьи кости нашли в погребе в 2019 году.
С учетом того, что осталось от покойной, судмедэксперты не смогли установить причину и давность ее смерти. Лишь давность захоронения и наличие повреждений на костных тканях от некоего острого предмета. При допросе в СК и суде эксперты сообщили — эти зарубки могли появиться, если жертву били ножом в спину. Однако Исхаков настаивал — просто пытался перерубить кости именно в этих местах и указывал — ситуационная экспертиза подтвердила его версию, но суд первой инстанции решил поверить словам бывшей сожительницы и опера.
Верховный суд РТ провел серьезный анализ доказательств и не смог согласиться с Ютазинским. Указал возможные версии оговора Исхакова его бывшей подругой. Хотя в ее словах немало нестыковок. Так, она говорит: сразу заявить о словах Исхакова про давнее преступление не смогла — боялась его, и пошла в полицию, когда он оказался под стражей. Но заявление написано только в 2019-м, а Исхакова арестовали двумя годами ранее, после жесткого конфликта со стражем порядка.
Согласно приговору Альметьевского горсуда 2018 года, полицейский заметил в общественном месте двух пьяных, один из которых прилюдно справлял нужду. Представился, сделал замечание — реакция Исхакова и его друга была неадекватной: стража порядка избили, отобрали куртку, рюкзак, деньги и мобильник. За что получили по 6 лет колонии (в апелляции обоим скостили по полгода). Отбывая второй срок, Исхаков получил обвинение еще и в убийстве.
Впрочем, указанный силовиками возможный мотив преступления — месть — в Верховном суде РТ посчитали сомнительным. Ведь после первого приговора Исхаков вышел на волю по отбытию срока за ранение Инны еще в 2004-м, а «пропала» она в 2006-м. Причем, соседи ни о каких скандалах в этой семье на следствии не сообщали. Как и дочь Инны и Руслана. Причем ни один из свидетелей дела не был очевидцем предполагаемого убийства.
Вывод Верховного суда РТ: «Исследованные доказательства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не дают основания для бесспорного вывода о виновности Исхакова в совершении им преступления по части 1 статьи 105 УК РФ. Доказательств, с достоверностью изобличающих Исхакова в совершении убийства, в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом по существу добыто не было, и стороной обвинения суду не представлено. Причастность Исхакова к инкриминируемому преступлению показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела не подтверждается...».
В итоге Верховный суд Татарстана посчитал нужным не просто отменить обвинительный приговор, а вынести противоположное решение — оправдать и признать право на реабилитацию. Такое решение стало неожиданностью даже для защиты. Кстати, и в судах двух инстанций за обвиняемого бились адвокаты по назначению. Сначала Рифат Сальманов, затем Эльвира Сафина.
На волю оправданный не вышел — искупает вину за нападение на полицейского.
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