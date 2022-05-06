Армейско-сочинская «заруба» за медали и попытки Слуцкого выбраться из ямы

Прогноз на 28-й тур российской Премьер-лиги

Чемпионат России вышел на финишную прямую. Чемпион уже известен, команды на прямой вылет в ФНЛ тоже практически определены, надо лишь разыграть оставшиеся медали. И стартующий сегодня 28 тур может дать первые ответы на интриги. Спортивная редакция «Реального времени» дает свои традиционные прогнозы по ключевым матчам тура в РПЛ. Сможет ли Слуцкий вытащить команду из ямы, в которую та попала после домашнего разгрома от «Сочи», вернется ли на победный путь «Динамо», и как сыграют претенденты на медали ЦСКА и «Сочи». Подробности — в материале.

«Крылья Советов» — «Динамо»: больше Шварцу отступать нельзя

Уже сегодня самарцы примут на своем поле «Динамо», которое в прошедшем туре окончательно лишилось грез о золотых медалях в российской Премьер-лиге, когда сенсационно уступило «Уралу». «Зенит» шансом воспользовался и отпраздновал на своем поле очередное чемпионство.

Команда Сандро Шварца как и их соперники из Самары провалили последние два тура, проиграв оба матча. Но если для «Крыльев Советов» это не означает ничего плохого, то для «бело-голубых» это сулит потерей шансов не только на золото, но и на серебряные медали. Поэтому в остатке сезона «Динамо» больше оступаться нельзя.

Есть большая вероятность, что Шварц в Самаре решится на некоторую перетряску состава, который провалил концовку чемпионата, а перед полуфинальной игрой в Кубке России его вынуждает на это пойти сама ситуация.

У «Крыльев Советов» же больших задач на остаток сезона уже не стоит. После возвращения из ФНЛ в Премьер-лигу самарская команда под руководством Игоря Осинькина ворвалась в элиту российского футбола, громко выбив дверь ногой. «Крылышки» обосновались в первой половине таблицы (сейчас это седьмое место) и уже давно обезопасили себя от вылета обратно. Как и от стыковых матчей.

Зато самарцы показывают приятный глазу футбол и радуют домашнюю публику. Разве что после зимнего перерыва немного поблекли после ухода нескольких ключевых игроков. Тем не менее, в девяти последних играх «Крылья» одержали три победы, дважды сыграли вничью и уступили четырежды, занимая седьмое место в турнирной таблице.

Прогноз «Реального времени»:

Сейчас единственной мотивацией для «Крыльев Советов» является фактор своих трибун и желание реабилитироваться за последние два поражения. Но самарцы в последнее время очень много пропускают, а у «Динамо» изголодавшаяся атака. Поставим на победу москвичей.



2:0 — победа «Динамо»

В остатке сезона «Динамо» больше оступаться нельзя. Фото fcdm.ru

ЦСКА — ФК «Сочи»: решается судьба серебра и бронзы

Это будет заруба не только за третье место, на котором сейчас обосновалось «Сочи», но даже за серебро, на которое у сочинцев сохраняются еще неплохие шансы. «Сочи» сейчас на коне, как бы каламбурно это ни звучало. После такой победы, какую южане оформили в Казани, команде Владимира Федотова остается только продолжать свой победный ход, чтобы потеснить «Динамо».

Сочинцы подходят к противостоянию с ЦСКА с серией из пяти игр без поражений (три победы, две ничьи). Более того, в четырех из пяти игр сочинцы забивали более двух мячей. При этом всего в течение сезона в выездных матчах коллектив Федотова взял 23 очка. Это третий показатель в лиге.

С другой стороны, ЦСКА ведет борьбу за попадание в тройку призеров, а чтобы претендовать на бронзовые медали, им нужно выигрывать у «Сочи» в очном поединке и потеснить прямого конкурента со второй строчки.

Но «армейцы» совсем не чувствуют себя уверенно этой весной. После ударного старта и серии побед, команда Березуцкого куда-то растеряла всю свою уверенность. А после победы над «Динамо» ЦСКА неудачно съездил в Грозный (0:2). Именно это поражение и победа «Сочи» вынудила «красно-синих» обосноваться на четвертой позиции.

Прогноз «Реального времени»:

В целом ЦСКА очень неплохо выступает на своем поле, и занимает по этому показателю второе место в РПЛ. За 13 домашних игр «армейцы» набрали на своем поле 27 очков. Статистика говорит в пользу команды Алексея Березуцкого. Но большо уж хорош сейчас «Сочи». Плюс у «красно-синих» не сыграют Владислав Тороп, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев. Поставим на победу ФК «Сочи».



1:2 — победа «Сочи».

После самого крупного для Леонида Слуцкого у руля казанской команды поражения от «Сочи» (6:0), казанцам предстоит еще один экзамен топ-командой. Фото rubin-kazan.ru

«Локомотив» — «Рубин»: как Слуцкий будет вытаскивать команду из психологической ямы?

После самого унизительного поражения «Рубина» в сезоне и самого крупного для Леонида Слуцкого у руля казанской команды от «Сочи» (6:0), казанцам предстоит еще один экзамен топ-командой — московским «Локомотивом». При этом сложно оценивать шансы «Рубина» на успех выше, чем призрачными.

Казанцы уже скатились в зону «переходных матчей», пробив свой антирекорд. Еще никогда казанцы не были так близки к провалу и вылету из Премьер-лиги за все 19 лет присутствия в высшем эшелоне российского футбола. Казанцы занимают 13 место с 29 очками. У идущих на 12 спасительном месте «Химок» столько же, но они выше благодаря положительному балансу в личных встречах с «Рубином».

В общем, соперники решают разные задачи. «Железнодорожники» ведут борьбу за место в первой пятерке. Однако и у «Локомотива» не все так радужно. При Зауре Хапове «красно-зеленые» практически не выигрывают. Крупно уступили «Ростову» (1:4), проиграли «Зениту» (1:3), не смогли забрать 3 очка у «Сочи» (2:2) и с трудом вырвали победу у «Нижнего Новгорода» (2:1). Нельзя сказать, что оборона «железнодорожников» такая уж непроходимая — без пропущенных голов они этой весной не уходят.

Прогноз «Реального времени»:

При этом у «Локомотива» это будет вторая игра за неделю, что может сыграть в польщу более свежего «Рубина». Другой вопрос, казанцы могут повалиться психологически из-за домашнего провала с сочинцами. Об этого и будет зависеть ход этой встречи. Предположим, что «Рубин» забьет свой гол, но вряд ли это поможет забрать три очка.



1:1 — ничья

Команда из столицы Башкортостана по-прежнему плетется на пятнадцатом месте, которое означает прямой вылет в ФНЛ. Фото fcufa.pro

ФК «Уфа» — ФК «Ростов»: назревает очередное поражение уфимцев

Команда из столицы Башкортостана по-прежнему плетется на пятнадцатом месте, которое означает прямой вылет в ФНЛ. Даже до зоны стыковых матчей команде Алексея Стукалова нужно добрать 4 очка, при условии, что «Урал» набирать очки не будет. В общем, шансы спастись от вылета призрачные.

В девяти весенних матчах «Уфа» одержала лишь одну победу, и на сценарий, в котором победы пойдут одна за другой уфимские болельщики даже не рассчитывают. Проблема «Уфы» заключаются в очень слабой атакующей линии — больше одного мяча за игру здесь практически не забивают. Зато пропускают много.

Прогноз «Реального времени»:

А вот «Ростов» наоборот этой весной преобразился, проиграв лишь в последнем туре «Краснодару». Зато были крупные победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Забивать южане любят и умеют. 11 забитых мячей за последние пять игр — показатель, которым не похвастает даже «Зенит». В общем, назревает очередное поражение «Уфы».



1:3 — победа «Ростова»