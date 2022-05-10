«Народный контроль»: жилье без тротуаров, свалки на земле многодетных и очереди к врачам

На какие проблемы чаще всего жаловались в апреле татарстанцы на портале «Госуслуги»

В апреле на портал «Народный контроль» обратились свыше 8 900 татарстанцев и львиная доля из них (5,7 тысячи) — казанцы и жители столичного пригорода. На первом месте по числу жалоб — разбитые дороги и неблагоустроенные дворы. Также жители республики стали чаще обращать внимание на состояние окружающей среды — со сходом снега выявили множество несанкционированных свалок. Много заявок и по линии здравоохранения — татарстанцы жалуются, что не могут попасть на прием к врачу или вынуждены простаивать в длинных очередях. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Пока не случилось непоправимое

Помимо ям и ухабов на улицах городов больше всего нареканий у татарстанцев вызывает организация дорожного движения. По этой категории в апреле пришло свыше 720 заявок. Жители просят отрегулировать работу светофоров, обустроить пешеходные переходы, обращают внимание на нехватку или неправильную установку дорожных знаков.

Так, в Набережных Челнах житель 63-го комплекса Автозаводского района Андрей Б. попросил обустроить для пешеходов тротуар возле детсада №121 — челнинцы ждут его уже 3 года.

— Жители мучаются, водят детей то по оживленной дороге, то по газону, который в межсезонье превращается в непролазную грязь! — посетовал мужчина.

Заявку поддержали еще 82 человека, которые также обращают внимание на то, что из-за отсутствия тротуара приходиться подвергать себя и детей опасности: «В постоянном напряжении приходится ходить по проезжей части. И за детей переживать!»

— Неужели это так трудно сделать? Проложить 100 метров асфальта. Порадовать народ. Пожалуйста, примите меры. Пока не случилось непоправимое, — просит Лейсян А.

Ответственным за решение вопроса назначено Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома. Ответа от чиновников пока не поступило.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

В Казани же Ярослав А. просит заменить на улице Баумана дорожный знак, запрещающий поворот направо, поскольку «запретительная» красная полоса уже выгорела. Решать вопрос поручено казанскому транспортному комитету.



Жители нижнекамских новостроек просят нанести «зебру» на нерегулируемом пешеходном переходе напротив школы №36. Автор заявки Эльвира Ф. также отметила: «Дети каждый день подвергаются опасности. Сама видела угрозу наезда на детей на нерегулируемом пешеходном переходе». С аналогичными просьбами обращаются на портал многие и челнинские, и казанские родители.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Строительный мусор на земле многодетных

Очень много заявок приходит по категории «Экология» и почти каждая связана с несанкционированными свалками. Так, Екатерина Г. возмущается:

— Доколе будут сваливать строительный мусор на участках многодетных вблизи п. Большие Дербышки! Уже два года сваливают мусор во 2-м комплексе (около поселка Большие Дербышки), теперь добрались и до 1-го комплекса (около с/о «Чайка»). Куча строительного мусора обнаружена вдоль дороги к Казанке, 300м от М-7, — пишет автор обращения.

Ее заявку поддержали более 120 человек. В комментариях владельцы участков с негодованием пишут: «Раз многодетным — значит все можно. Сколько бьют в колокола, все отписки сверху приходят и продолжается завоз мусора». Граждане требуют разобраться в ситуации и ликвидировать стихийную свалку, а также спрашивают, почему бездействуют соответствующие службы города.

— Что еще нужно сделать, чтоб власти обратили внимание на этот беспредел! Пишем, обращаемся, а воз и ныне там. Скидываем номера машин, что вываливают мусор, и все равно бездействуют, — пишет Елена Г.

Тем временем решение проблемы назначено на ЦТУ Минэкологии РТ. Заявка пока имеет статус «в работе», но сроки ее решения не указаны.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Свалки у гаражей

Неравнодушные к экологическим вопросам нижнекамцы Рустем С., Камилла Ф. и Булат А. проехались с инспекцией по окрестностям города и нескольким гаражным кооперативам. Результат рейда добровольцев — порядка 60 обращений, поданных ими в систему «Открытого правительства» буквально за три дня. Все они говорят о свалках мусора возле гаражных обществ «Автомобилист» №11К, 14, 19, 21, 28 и ряде других локаций.

Заявки переназначены системой «Народный контроль» на Закамское территориальное управление Минэкологии, решений по ним пока не вынесено — все эти десятки обращений имеют статус «в работе».



Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Незаконная вырубка леса

Василий К. из поселка Троицкий Лаишевского района обратился в систему «Народный контроль» с просьбой провести проверку законности вырубки леса возле населенного пункта. Заявку поддержали еще 22 жителя поселка.

— Вырубаются здоровые крепкие деревья, на месте их обрабатывают и вывозят. Весь лес завален ветками и поваленными деревьями, — жалуются лаишевцы и просят остановить вырубку.

Ответственный за решение заявки Татарстанский Минлесхоз пока не дал ответа — у обращения статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Сухие деревья — беда большого города

Казанцы с улицы Назарбаева, напротив, просят спилить аварийные деревья во дворе. Павел С., которого поддержали еще 10 человек, в своем обращении пишет, что сухие ветки падают на головы при выходе из подъезда, также из-за них не видно табло прибытия автобуса.

Недовольные этим обстоятельством горожане сетуют, что ветки не подпиливали несколько десятков лет: «Они почти в окна лезут, в сильный ветер ветки бьют в окно».

Решать проблему, о которой пользователи системы сообщили 28 апреля, поручено администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Ответа еще не поступало.



Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Невозможно попасть к врачу

Еще одна популярная категория претензий населения — здравоохранение. За месяц подано без малого 80 заявок с различными жалобами на работу поликлиник, больниц и аптек. Татарстанцы, проживающие в разных муниципалитетах, высказывают недовольство по причине отсутствия узких специалистов, бесплатных лекарств или невозможности сдать анализы.

Например, жительница Елабуги Алена Х. указывает на неудобство по организации приема хирурга женщин после операции кесарева сечения. Как пишет молодая мама, «раньше швы снимали в здании роддома и все было очень быстро». Теперь же на эту процедуру приходится ходить на прием в городскую поликлинику, где огромные очереди, ожидание около трех часов. «С кем оставлять ребенка на такое длительное время?», — интересуется Алена.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Жители села Столбище жалуются на то, что довольно длительное время не работает лаборатория, поскольку сломался анализатор, который, как написала в своей заявке Альфия Н., ремонтировать никто не думает. В результате общий анализ крови столбищенцам приходится сдавать платно.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Жительница автограда Елена К., которая воспитывает ребенка, страдающего аллергией, жалуется на отсутствие талонов на анализы. В своей заявке она написала: « Я пришла к назначенному времени, помимо меня было еще 8 человек. В итоге выдали только два талона на данный анализ. В платной клинике этот анализ стоит 2 800 рублей. Вопрос, почему нет достаточного количества талонов?»

Также челнинцы возмущаются по поводу отсутствия записи к глазному врачу в поликлинике №6. Гульназ Г. пишет, что уже два месяца не может попасть к этому узкому специалисту: «Запись к окулисту открывается в четверг (сказали в 6 поликлинике), но в списке госуслуг даже нет этого направления». Ее заявку поддержали еще три человека.