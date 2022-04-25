В МИДе сообщили, что переговорный процесс между Россией и Украиной не завершился

Переговорные команды со стороны России и Украины существуют. Процесс не завершен, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС (видеоконференцсвязь — ред.), процесс не закончился, — приводит «РИА Новости» ее слова.

На минувших выходных министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия и Украина выработали проект совместной декларации. Ее обсуждают делегации.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Ранее СМИ со ссылкой на источник в переговорной группе России сообщали, что между лицами, возглавляющими делегации Москвы и Киева на российско-украинских переговорах, прошло несколько длительных раундов переговоров.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она рассказала, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, но ответа до сих пор нет.



Татьяна Леухина