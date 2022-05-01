Снег и фонтаны в Татарстане, шествие на Сахалине, рабочие в Китае — как проходит Первомай

Интересные события дня — в обзоре «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня по всей России отмечается День Весны и Труда, новый-старый День солидарности трудящихся. В этом году Первомай «порадовал» заморозками, которые, по данным «Фобоса», наблюдаются на 2/3 европейской части России — в Казани же и Набережных Челнах и вовсе утром выпал снег. Однако солнечная, но прохладная погода днем не помешала провести праздничные мероприятия и открыть сезон фонтанов. Главные события — в обзоре «Реального времени».

Первомай в Татарстане — снег, открытие фонтанов, шествия и концерты

Утром татарстанцев с Первомаем поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов, выложив кадры весенней и солнечной Казани.

Однако, несмотря на плюсовую температуру, в столице Татарстана все равно утром выпал снег.

Плохая погода не помешала перейти смотровой площадке Центра семьи «Казан» на новый режим работы — теперь она открыта для посещения с 10:00 до 22:00. Также сегодня на набережной озера Кабан открылась барбекю-зона на набережной, а в парке «Черное озеро» — «Летний дом».

Главным событием в Казани стал не митинг, как обычно, а патриотическое мероприятие в парке Победы «Za Россию», которое проходится прямо сейчас. До 17:00 для жителей и гостей столицы Татарстана пройдут творческие мастер-классы, показы уличные театров и так далее. А на главной сцене выступят творческие коллективы и звезды татарской эстрады Эльмира Калимуллина и Фирдус Тямаев.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах, где тоже местами выпал снег, сегодня стартовали перевозки в садоводческие общества и открылся сезон фонтанов.

Концертные программы сегодня проходят на шести челнинских площадках.

Активности есть в других районах. Так, в Альметьевске, прошел первомайский забег, однако без ЧП не обошлось, — победителю первомайской эстафеты среди школьников стало плохо на финише.





Первомайская демонстрация трудящихся прошла на Октябрьской площади в Мензелинске.

Еще в Тетюшах прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, а в Мензелинске — праздничное шествие по улицам города и флешмоб.

Фото: menzela.ru

Первомай в России

В целом по стране одними из первых 1 Мая отметили жители Сахалина и Курил.

В Омске участниками первомайского шествия в Омске стали 19 тысяч человек. Шествие возглавили губернатор Омской области Александр Бурков и артист Денис Майданов.



А в Хабаровске шествие и митинг собрали намного больше людей — около 25 тысяч человек. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил праздничную колонну.

khabkrai.ru

В два раза больше людей собралось в Якутии, где Первомай совпал с торжествами по случаю 100-летия со дня образования республики.

А в Москве прошел митинг КПРФ и других левых партий.

Первомай в мире — демонстрации в Греции, рабочие в Китае

Демонстрации в связи с Днем международной солидарности трудящихся прошли во многих странах мира — например в Греции.

Первомай отпраздновали и в украинском Мелитополе.

А агентство «Синьхуа» показало строителей в Китае, которые несут трудовую вахту, продолжая работать в дни каникул по случаю Первомая.