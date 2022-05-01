Соцсети: в Казани 1 мая пошел снег
В Казани сегодня, 1 мая, пошел снег. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Кратковременный снег наблюдался в Авиастроительном, Ново-Савиновском районах. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Казани в ближайшие 2 часа осадков не ожидается.
По данным Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха в Казани днем составит +10..+12 градусов, в Набережных Челнах +11..+14 градусов, в Альметьевске +12..+15 градусов, в Буинске +10..+13 градусов, в Чистополе +12..+15 градусов. Ожидается сильный ветер порывами до 15—18 м/с, местами дождь.
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