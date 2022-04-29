В Казани барбекю-зона на набережной озера Нижний Кабан возобновит работу 1 мая

С 1 мая в столице Татарстана возобновит работу барбекю-зона. Она находится на набережной озера Нижний Кабан и будет функционировать с 10:00 до 22:00, сообщает мэрия города.

Всего есть три пикниковых зоны. В каждой из них есть мангал, стол и две скамьи. Одна зона рассчитана на шесть человек, в том числе детей от 3 лет. Забронировать место, а также узнать подробности можно на сайте.

Фото: Максим Платонов

Барбекю-зона на набережной озера Нижний Кабан закрылась в октябре прошлого года. Сервис был запущен в тестовом режиме 1 мая, за это время зону бронировали 1 486 раз. Самым популярным месяцем для брони стал август (508).



Диана Жиленкова