Дискотека 90-х: Алсу Хисамиева и ее главный хит

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет

В начале марта мы закончили публикацию основных материалов сайта «100 татарских песен XX века». О песнях 1990-х и в целом феномене того десятилетия хочется поговорить подробнее в серии материалов. Мы пытались объяснить феномен фонограммы, о стремительном взлете Мусы Маликова, о первых релизах Айдара Галимова, а сегодня будем изучать одну из главных песен первых лет суверенитета — «Миләшләрем».



Рябины зовут домой

Давайте начнем с текста песни и возьмем ее народный перевод с сайта Lyricstranslate. В куплетах разворачивается следующая история: «Перед домом рябины, словно поняв, чего я хочу, зовут освободить сердце, полное печали. В тяжелые минуты иду спросить совета: скажите, мои печали как притупить, рябины?! Рябины колышутся от утреннего ветра, пройдут печали, родная, если вернешься на Родину». Припев завершает: «Рябины мои, рябины, Вы мои верные подруги. От сердечной грусти, Льются мои слезы».

В целом это классический прием татарского стихосложения, когда часть куплета — о природных явлениях, а другая часть — о любовных переживаниях. Это то, о чем обычно говорят, когда критикуют песни: мол, они все про белые березы.

Вопрос, который возникает сходу: где находится героиня? Если дом, про который она поет, ее родной, то почему она в конце увещевает себя о возвращении?

Песню «Миләшләрем» написали композитор Зуфар Хайрутдинов и поэт Мударрис Шакиров.

Мударрис Шакиров всю жизнь работает водителем, но также пишет стихи. Он родился в Атнинском районе, после развода мать увезла его в Казань. Текст «Миләшләрем» он посвятил младшей сестре, которая в 1990 году уехала в Ташкент, но обменивалась с братом письмами. Его жена Роза — сестра Хайдара и Халиды Бигичевых. Он — популярный эстрадный и оперный певец, она — голос проекта «Изге ай». Однажды Шакиров показал песню Бигичеву, а тот предложил отдать ее своему коллеге по оперному театру Зуфару Хайрутдинову. Тогда же была написана песня «Алсу гөлем» — ее поет Фарит Таишев. Это два его единственных озвученных со сцена текста.

Зуфар Хайрутдинов также не сразу пришел к творчеству. Выпускник КИСИ, он только потом пошел на вокальный факультет консерватории. Его песни поют Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Хания Фархи, также он известен и сам как исполнитель, зачастую — очень ироничных песен.

Песня «Миләшләрем» звучит по аранжировке достаточно скромно — главный рифф играют синтезаторные струнные, основной аккомпанемент — под звуки «клавесина». Вокальная мелодия подчеркивается фразировкой под «духовые». Барабаны почти незаметны, хотя здесь есть характерный для 80-х резкий малый барабан. Когда начинается проигрыш, он повторяет куплетный вокал. Хисамиева поет спокойно, самый запоминающийся момент — легкое изменение партии в последнем припеве, как будто чувства, наконец, берут свое.

Песня стала невероятно популярной, и отзвуки ее слышны до сих пор. К примеру, о том, что хочет перепеть ее с челнинской певицей, сообщала звезда турецкой поп-сцены Кэмал Кутлу. Правда, Хисамиева к тому времени уже не пела — она посвятила себя сыну и изучению ислама.



Перемена песни номер раз: дискотека

В 2014 году эту песню спела Диля Нигматуллина, а с 2019 года поет Лейна. В прошлом году между этими сторонами возник спор, выросший в перепалку в соцсетях и судебные распри.

В версии Дили Нигматуллиной фирменный рифф, исполненный с более акцентным тембром, завернут в неспешную аранжировку с множеством «прыгающих» звуков.

Обратите внимание, что Нигматуллина, выходя на сцену, объявляет этот трек как песню Зуфара Хайрутдинова, не упоминая автора слов. Поется хит с дискотечным задором, в проигрышах также появляются новые мелодии. Вокальная манера здесь достаточно распространена — в мелизматику добавляется некая русская частушечная распевность. То есть ретропесня с осовремененной аранжировкой, рассчитанная на узнавание зрителями.

Перемена песни номер раз: любовное томление

На «Миләшләрем», на которую у Хайрутдинова на несколько лет были куплены права на использование, у Лейны был снят клип. У режиссера Алмаза Абульханова Лейна общается с парнем в машине, постели, преданно смотрит на него на вечеринке, ходит по дому в одной рубашке, извивается под музыку в белье, а также принимает ванну. В таком контексте песня лишена линии тоски по родине и переходит в формат любовных переживаний, где украшения в виде гроздьев рябины служат напоминанием о былой любви. Что, однако, не проявляется отчетливо просто в музыке. Судя по интервью Шакирова, он также никакие любовные страсти не имел в виду.

Основная мелодия частично осталась в вокальной партии, при этом синтезаторный рифф, открывающий трек, здесь пропал. Прямолинейный бит здесь усилен «турецкими» виньетками, в целом характерными для современной татарской эстрады, как и заменившая главный рифф мелодия, которую легко представить исполняемой на трубах где-нибудь в Бейруте.

Через какое-то время певица удалила ролик из социальных сетей, сейчас доступен лишь на других каналах, а сама песня выложена в формате «аудио с картинкой».



О чем говорят эти изменения? Есть в татарской эстраде еще более резкие примеры, как очень старые песни меняются с современными аранжировками, видеорядом, нарядами и месседжами. «Миләшләрем» — песня в этих масштабах недавняя, однако даже в ней заметны серьезные изменения по подаче. В 90-е была актуальна история с ностальгией по родине, и технологии не позволяли делать роскошные аранжировки. Насколько развитие методик работы в студии делает песни лучше — вопрос, безусловно, спорный. Однако очевидно, что в хорошей всегда есть зерно, которое сохраняется, несмотря на все перемены.