«ТАИФ-НК АЗС» возглавил выходец с «ТАИФ-НК»

Уроженец Буинска, отличник, опытный управленец, переговорщик — «Реальное время» собрало портрет нового гендиректора автозаправочной сети Ильшата Фаттахова

В крупнейшем топливном ретейлере Татарстана — сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» — назначен новый генеральный директор. Им стал 39-летний Ильшат Фаттахов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора — директора по коммерции АО «ТАИФ-НК». На прошлом месте работы он возглавлял направления закупок и продаж, маркетинга и логистики компании. «Реальное время» собрало основные известные факты о новом руководителе ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Юрист с красным дипломом

Ильшат Фаттахов родом из Буинска. Школу закончил с золотой медалью. Мечтал стать врачом, но пошел по стопам старших братьев и связал свою жизнь с юриспруденцией.

Ильшат Фаттахов на выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия»

— У меня оба старших брата закончили юридический факультет. Наверное, они повлияли на мой выбор. Когда они приезжали домой на выходные, то часто обсуждали юридические моменты, спорили — всегда было интересно их слушать. Меня это как-то все затянуло, — вспоминает Ильшат Фаттахов.

Юный Ильшат увлекался баскетболом и волейболом. Из-за высокого роста играл со старшеклассниками. Ездил на соревнования.

К труду приучался с детства. В летний период с 6-го класса работал помощником тракториста и помощником комбайнера. Вот тогда все и было заложено: что нужно всегда работать и быть нацеленным на результат. Родители научили развиваться, находить для себя полезное. С интересом все изучал. Ездил на олимпиады районные. Это еще больше стимулировало заниматься учебой, — вспоминает он.

Пришел в ГК ТАИФ в 2005-м и за 7 лет возглавил направление коммерции

Свой трудовой путь Ильшат Фаттахов начал еще будучи студентом КФУ. Первая запись в трудовой книжке появилась в 2003 году. Ильшат Тальгатович работал тогда юристом в одной казанской компании. В 2005 году он с отличием окончил Казанский федеральный университет по специальности «юриспруденция», устроился в ЗАО «ТАИФ — Газсервис» ведущим юрисконсультом, связав свою судьбу с ГК ТАИФ. В январе 2007-го перешел в АО «ТАИФ» специалистом по производству. За 5 лет вырос по карьерной лестнице до ведущего специалиста по внешнеэкономической деятельности. Параллельно обучался и закончил в 2009-м Академию управления «ТИСБИ» по специальности «финансы и кредит».

Ильшат Фаттахов с коммерческим директором ПАО «Казаньоргсинтез» Тимуром Сультеевым и генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым

В 2013 году возглавил Управление по коммерции АО «ТАИФ-НК». Спустя 2 года, в 2015 году, был назначен заместителем генерального директора — директором по коммерции. Понимая необходимость получения дополнительных знаний в области нефтехимии в 2017 году защитил третий диплом о высшем образовании — КНИТУ по направлению подготовки «химическая технология».

— С Ильшатом Тальгатовичем мы познакомились еще до работы в ТАИФ-НК. Тогда Фаттахов работал в самом ТАИФе в Казани. Интересно то, что в декабре 2013 года он был направлен руководством ТАИФа на нефтеперерабатывающий комплекс как антикризисный менеджер в краткосрочную командировку — на год, может два. А получилось так, что остался почти на 9 лет. 31 марта 2022 года он попрощался с коллективом и отправился к новому месту работы, — отмечает новый заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

В АО «ТАИФ-НК» говорят об Ильшате Фаттахове как о профессионале своего дела. Он активно продвигал бренд компании, руководил закупками и продажами. Большой вклад внес в строительство уникального для всей мировой нефтепереработки Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО).

— Период моей работы на ТАИФ-НК как раз совпал со строительством КГПТО. А у заместителя генерального директора — директора по коммерции в ТАИФ-НК в работе есть две ключевые части: это — реализация и это — снабжение. Все снабжение нового завода, все импортные поставки имеют очень обширную номенклатуру. А импорт — это таможня, склады временного хранения, все проконтролировать, проследить, чтобы вовремя растаможили и доставили до завода — все прошли. Когда я начинал, была поставлена задача — сократить количество компаний-посредников и максимально работать напрямую с производителями, и с этой задачей в целом справились, — говорит Ильшат Фаттахов.

О его роли в строительстве КГПТО в интервью не раз упоминали и коллеги из ТАИФ-НК.

— Он действительно — профессионал с большой буквы и на фоне того, что на нефтеперерабатывающем комплексе стартовал масштабный проект по строительству КГПТО, опыт Фаттахова был очень востребован. Помню, как мы вместе с ним часто ездили в Москву на переговоры. Я тогда занимал должность начальника ОВЭД, работал в подчинении Ильшата Тальгатовича. Это было в период закупки основного оборудования для строящегося комплекса переработки тяжелых остатков. В том, что правительством страны было принято решение о нулевой ставке по таможенным сборам касательно закупаемого оборудования для КГПТО — и его заслуга, — так же вспоминает Артем Щербина.

— Ильшат Тальгатович всегда с ответственностью и с душой относился к выполнению своих должностных обязанностей. Организовать своевременную доставку товарно-материальных ценностей, материалов для проведения капитального ремонта, строительства промышленных объектов и много-много другое. Задержек не было никогда. Все установки были построены в срок. В этом большой его вклад, — подчеркивает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Человек неуемной энергии и богатырского роста

При нем нефтеперерабатывающая компания не раз становилась победителем престижных конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги РТ». Ильшат Фаттахов принимал личное участие в многочисленных выставках и форумах. На одном из таких мероприятий Рустам Минниханов, подойдя к стенду АО «ТАИФ-НК», назвал Ильшата Тальгатовича человеком неуемной энергии и богатырского роста.

Посещение президентом РТ Рустамом Миннихановым стенда АО «ТАИФ-НК»

По словам коллег, он всегда был заинтересован в увеличении объемов и направлений реализации продукции, в поиске дополнительных возможностей совершенствования механизмов поставок.



— В части реализации нефтепродуктов за весь период его работы трудно вспомнить моменты, когда по какой-либо причине было затоваривание резервуаров. Работа была налажена как по поиску покупателей продукции, так и по поставщикам оборудования и сырья. Это грамотный и очень хороший специалист, — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



Ильшат Фаттахов с генеральным директором АО «ТАИФ-НК» Максимом Новиковым

— Человек имеет высокие профессиональные компетенции. Он умеет быть хорошим переговорщиком, что необходимо для коммерсантов. Всегда договаривался о хороших условиях для ТАИФ-НК. Умеет убедить своих оппонентов и добиться необходимого результата. Это все ему удается достаточно легко, — подчеркивает Гузелия Абзалина, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ-НК».

Главными чертами характера Ильшата Фаттахова коллеги называют принципиальность и ответственность, честность и открытость.

— Он строг и требователен как к себе, так и к подчиненным. Очень взвешенно ему получалось руководить коллективом, — говорит Сергей Малов, начальник управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ-НК».

«Большой папа»

— В семь утра — он уже на месте, в девять — десять вечера — еще на рабочем месте. И, видимо, ту самую заботу о семье, с которой он мог проводить только выходные, он переносил на коллектив. Мы даже называли его «Большой папа». И к нему всегда можно подойти с какой-то сложностью, проблемой, посоветоваться. Всегда был в курсе личных проблем своих работников, а если он узнавал, что кому-то нужна помощь, но тот стесняется, или по какой-то еще причине молчит, он сам подходил и спрашивал — чем может помочь, — вспоминает заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

В ТАИФ-НК уход Ильшата Фаттахова считают удачным приобретением для ООО «ТАИФ-НК АЗС».

— Нефтеперерабатывающий завод является основным поставщиком топлива для сети АЗС, он и сама сеть АЗС всегда функционировали как единый организм и в существующих реалиях не могут существовать отдельно друг от друга. И именно Ильшат Тальгатович, как никто другой, знаком со спецификой этой работы. Он знаком в целом с отраслью. Поэтому я смотрю с большим оптимизмом на то, что команда, сформированная в ТАИФ-НК АЗС, во главе с Ильшатом Тальгатовичем добьется значительных успехов в работе «ТАИФ-НК АЗС», — уверен Альберт Султеев, экс-генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС». По его словам, на повестке у ТАИФ-НК АЗС — много задач, требующих пристального внимания, скрупулезного отношения. В том числе — продолжающийся масштабный ребрендинг всей сети, улучшение ее технического состояния, стандартов качества обслуживания.

— ТАИФ-НК АЗС — это многотысячный коллектив людей, которые и работают на кассах автозаправочных станций, и людей, работающих в центральном аппарате и осуществляющих руководство всей сетью и общее стратегическое управление. Умение работать и ладить с людьми в нем, несомненно, присутствует. У Фаттахова есть также глубинное понимание процессов в отрасли. Его опыт работы на нефтеперерабатывающем заводе, несомненно, дал ему такую возможность, — подытожил Альберт Султеев, экс-генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Сам Ильшат Тальгатович уже приступил к активной работе в новой должности:

— Основная цель — достижение тех целей, что ставят перед нами собственники: улучшать стандарты обслуживания, развивать сеть, закончить ребрендинг, увеличивать объемы реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров. Чтобы клиентская база росла, чтобы люди доверяли нам и заезжали заправляться с удовольствием. Для этого многое сделано, и многое еще предстоит сделать. Задача компании — завоевать лидирующее положение на рынке. Позиции у нас и так высокие, но должны стать безоговорочно лидерскими, — уверен генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Интернет-газета «Реальное время»