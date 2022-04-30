«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть третья: «Айсылу»

Редкий случай в татарстанском кино, когда картину начинает один режиссер, а заканчивает другой

Фото: из аккаунта Алексея Барыкина

В честь 20-летия первого показа фильма «Күктау» «Реальное время» проводит ревизию татарстанского кинематографа, рассказывая о значимых картинах, снятых с начала XXI века. На очереди — первый успех Рустема Рашитова, который взялся за историю певицы на костылях, а потом, когда появились средства на продолжение, переключился на более продолжительный проект. Возможно, «Айсылу» стоило остаться короткометражкой?



Аншлаг в «Мире»



Рустам Рашитов родился в Нефтекамске в 1989 году, жил в Сибири, в 2003-м переехал в Казань. В 2014 году его команда получила грант на съемки фильма. Посмотреть 28-минутную «Айсылу» в кинотеатр «Мир» пришло 600 человек (это в зал, где помещается 200), так что короткометражку показали несколько раз. При этом уже тогда подразумевалось, что потом картина будет доснята до полнометражного варианта.

Более того, заявлялось, что с инвестором появится сериал из 12 эпизодов и 2-3 картины. «Айсылу» обошлась в 325 тысяч рублей.

Рашитов после снял клип для дуэта «Артур и Марат», короткий метр «Лотерея», после чего ему предложили стать режиссером фильма «Неотосланные письма». Появились средства, и за большую «Айсылу», по договоренности с продюсером Алексеем Барыкиным, взялся другой человек, поскольку Рашитов не мог снимать две большие картины одновременно. То есть для Рашитова это осталось историей девушки в деревне. Он потом сетовал, что пришедшей на смену команде приходилось подстраиваться под скромные условия первой части, к тому же за три года качество съемок улучшилось, правда, пропорционально выросло ли качество фильмов? Доснимал картину Солтан Сунгатуллин, ранее работавший над спортивными документалками. В титрах его имени почему-то нет.



К моменту съемок «Айсылу» Рашитов пробовал себя в «Мосфильме» и участвовал в Казани в съемках «Заступницы», «Болгара» и «Архимандрита Сергия». Снял короткометражку «Все говорят: «Прощай» по рассказу Дэйва Эггерса. Первую «Айсылу» снимали коллеги Рашитова по КГУКИ, многие из которых и сейчас на слуху. За камерой — Юрий Данилов, за свет отвечает Айдар Шарипов (позже станет видным московским клипмейкером), за звук и музыку — Альфия Гарайшина. Сплошь молодежь, так же и в кадре, где по большей части играют актеры татарских театров.



Звезду можно сделать из кого угодно



К примеру, главную роль играла Гульназ Галимуллина из Кариевского ТЮЗа. По сюжету она попадает в автокатастрофу и передвигается по родной деревне на костылях. А еще она хорошо поет. И вызывает сочувствие. Получается так, что заезжий продюсер на спор собирается сделать из нее звезду. Поскольку нет ни одной звезды с инвалидностью, к тому же Айсылу — красивая. Так ей оператор Юсуф, втянувший ее в эту историю, прямо и говорит.

Итак, на 12-й минуте — завязка. На 22-й — драматический диалог. Рашитов сходу начинает разворачивать простую, понятную историю, где герои говорят по-татарски и напевают известные мелодии. На вступительных титрах баян наигрывает «Зәңгәр күлмәк». Это не фестивальное кино, а снятая на 28 минут презентация с четким клиффхэнгером, по сути — первая серия сериала. Что-то похожее и раньше снималось, но с меньшим пиететом к продакшену. К примеру, Фирая Акберова уже столько снималась в таких ситуационных драмах, что, кажется, и амплуа менять не надо. Рашитов оттеняет это внимание к деталям деревенского быта, актеры перебивают это резкой, привычной для себя игрой.

Кадр из фильма / tatar-congress.org

Камео Ганиевой и Ибрагимовой



Вторая часть фильма — длинное развитие первоначальной идеи, когда Казань буквально-таки издевается над деревенским самородком. А ей бы, говорит девушка, поступить в КГУКИ, но у нее нет результатов ЕГЭ, потому что ей тяжело ходить в школу в соседнюю деревню… Ценят ее только настоящие певицы — Римма Ибрагимова и Венера Ганиева, которые, словно богини из машины, помогают Айсылу и говорят ей прописные истины. Правда, даже в конце совершенно непонятно, насколько высока планка, взятая съемочной группой.

Вспоминается момент, как на музыкальном фестивале «Татар моңы» между выступлениями певцов различного уровня таланта вдруг объявили, что сейчас на сцену выйдет девушка на костылях, которую надо достойно встретить. Зритель так и поступил. И лишь потом ему объявили, что это были съемки фильма. Это был финал. Очевидно, что явно не конец для Айсылу. Может, когда-нибудь на основе этих 78 минут снимут инклюзивный сериал?