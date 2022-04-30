Видеоопрос: «Будете ли вы принимать участие в акции «Бессмертный полк»?
В этом году «Бессмертный полк» в Казани пройдет в традиционном формате шествия с плакатами. В 2020 и 2021 годах из-за ковидных ограничений акцию проводили в онлайн-режиме. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, будут ли они участвовать в акции «Бессмертный полк», которая проходит в городах России с 2012 года.
— Будете ли вы принимать участие в акции «Бессмертный полк»? С портретом какого родственника вы пойдете на акцию? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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