Кубок России по хоккею на траве: «Ак Барс-Динамо» & СПБ УОР-2
Столица Татарстана принимает открытый Кубок России по хоккею на траве среди мужских и женских команд. Все матчи пройдут на полях Центра хоккея на траве с 27 апреля по 2 мая 2022 года. В соревнованиях женщин будут участвовать отечественные клубы «Ак Барс-Динамо», «Динамо-Электросталь», «ЦОП Москомспорта», сборная Свердловской области и питерский СПБ УОР-2, а также ХК «Минск» из Республики Беларусь. Сегодня подопечные Валентины Апельганец, обладающие на данный момент титулом победителей Кубка России прошлогоднего сезона, в первом матче встретились с хоккеистками с берегов Невы.
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