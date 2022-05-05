Татары в переписях: первое указание родного языка в опросных листах

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: из фондов Государственного архива РТ

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует главу об указании родного языка при переписи татар.



«Родной язык» в переписях и их результатах

Татарский язык — государственный язык в Республике Татарстан и второй по распространенности и по количеству говорящих на нем язык в Российской Федерации. Он относится к тюркским языкам, которые вместе с монгольским и тунгусо-маньчжурскими языками объединяются в алтайскую языковую семью.

Татарский язык формировался вместе с современной татарской нацией и имеет ряд особенностей (лексика, фонетика, синтаксис и т.д.), которые объединяют между собой диалекты поволжскоприуральско-сибирских татар и отличают их от других тюркских языков. На нем писали свои произведения Ш. Марджани, К. Насыри, Р. Фахрутдинов, Дердменд, Г. Тукай, Г. Исхаки, Г. Камал, Ф. Амирхан, М. Гафури, Г. Ибрагимов, Ш. Камал и др.

В России в XVIII — середине XIX вв. вопрос о языке не включался в опросные листы переписей. Впервые в российских переписях пункт о языке (родном языке, который используется в повседневной жизни) появляется в городских подворных переписях 1860-х гг. В этот период в науке закрепилось мнение о возможности регистрации национального состава населения по языку (разговорному, материнскому и т.д.). Несмотря на то, что в 1872 г. Петербургский международный статистический конгресс пришел к выводу о необходимости определения национальной принадлежности на основании самосознания опрашиваемого, рекомендации конгресса в России не были приняты во внимание.

Впервые в России учет языка граждан произошел во время Первой всеобщей переписи населения 1897 г. Организаторы статистического мероприятия решили идентифицировать через родной язык национальность респондента. Критерий родного языка был новинкой для идентификации российских подданных.

Однако само понятие «родной язык» могло иметь различное содержание. Так, во время переписи 1897 г. в таком качестве воспринимался язык, который опрашиваемый считал своим родным, в переписи 1920 г. — разговорный язык семьи, в переписи 1926 г. — разговорный язык опрашиваемого.

Пермские татары. Конец XIX в.

В 1897 г., структурируя многочисленные языки народов Российской империи, Главная переписная комиссия распределила их по группам. В группу «турецко-татарские наречия» было включено 21 наречие: татарское, башкирское, тептярское, мещерякское, чувашское, карачаевское, кумыкское, ногайское, турецкое, карапапахское, туркменское, киргиз-кайсакское, кара-киргизское, кипчакское, каракалпакское, сартское, узбекское, таранчинское, кашгарское, тюркские наречия без распределения, якутское. Однако ситуация осложнялась тем, что нередко испрашиваемые не вполне точно и верно передавали название родного языка, заменяя последний конфессионимом (наименование религии) — «мусульманский, католический» языки и т.д. Накануне проведения учета населения в 1897 г., в некоторых уездах Казанской губернии были распространены листовки под названием «Ответы, которые должны давать мусульмане». Записка была составлена в виде вопросов об основных догмах ислама и кратких ответов на них. Среди них было и такое назидание: «Если спросят на каком языке ты говоришь, то нужно отвечать «на мусульманском», а не на татарском».

В опубликованных материалах переписи в абсолютном большинстве своем татары были учтены носителями «татарского языка». В действительности мнения сводились к четырем позициям: 1) под родным языком признавался конфессионим (мусульманское вероисповедание), 2) родной язык именовался «тюркским» (другие варианты записей русских переписчиков «турецкий», «туркменский») или 3) «тюрко-татарским» или 4) «татарским» — официально предложенный организаторами переписи язык.

Особенностью переписи 1897 г. явилось использование некоторых языков для идентификации нескольких групп российских подданных. Как известно, в XIX в. «татарами» власти именовали ряд тюркских народов России. Для этнических групп, расселенных в Закавказье (азербайджанцы), Предкавказье (горские татары: племена урусбийцев, чегемцев, балкар, хуламцев и др.), Волго-Уралье, Западной Сибири, Крыму, западных губерниях, во время статистической операции «татарский язык» использовался в качестве родного. Благодаря территориальной привязке респондентов к конкретной территории местные власти и национальная интеллигенция успешно идентифицировали местные народы.

Для Приуралья определение национальной принадлежности с помощью родного языка использовалось впервые в переписи 1897 г. Это было удобным способом идентификации очень пестрого по сословному составу нерусского населения края. Здесь имперская власть в графе «родной язык» переписных листов рекомендовала записывать названия официально упраздненных в 1865 г. этносословных категорий «тептяри» и «мещеряки».

Семья мещеряков (мишарей), начало XX века. Из фотоколлекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» РАН

Важно отметить, что в 1897 г. в графе «сословие» переписного листа указанные группы населения Приуралья впервые должны были записаться «крестьянами», в статусе которых они находились с 1865 г. Однако учитывая менталитет сельского населения, стремясь не вызывать волнений на этой почве и тем самым обеспечить беспрепятственное производство статистического мероприятия, Главная переписная комиссия Центрального статистического комитета разрешила счетчикам в графе переписного листа «сословие» записать вместо «крестьянин» их прежнюю сословную принадлежность — «башкир». Благодаря данному новшеству потомки бывшего Башкирского войска записали себя в графе «сословие» «башкирами», а также «башкирами из мещеряков» и «башкирами из тептярей». При подсчете и издании материалов переписи по губерниям Центральный статистический комитет упразднил эти сведения, записав в графе «сословие» их реальный статус — «крестьяне». При обобщении результатов переписи, игнорируя подлинные показатели респондентов в графе «родной язык», Центральный статический комитет заменил их данными из графы «сословие»! Необходимость такой подмены официально объяснялась стремлением выделить эти группы населения («две народности») из состава башкир, хотя «мещерякский» был диалектом татарского языка, а «тептярского» языка вовсе не существовало.

В широком смысле подмена родного языка названием бывших сословий была равнозначна отказу от государственной регистрации результатов этнокультурных контактов населения края в предыдущий исторический отрезок времени, когда для таких бывших сословных групп, как башкиры, тептяри (их мусульманская часть) и мещеряки существовал единый литературный язык, книги на котором издавались в Казани, а муллами в населенных пунктах являлись, главным образом, выпускники татарских медресе.

В результате таких действий центральной власти в изданных материалах Первой всеобщей переписи населения 1897 г. по Уфимской, Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской губерниям в графе «родной язык» появились искусственно созданные количественные показатели «башкир», «тептяр» и «мещеряков». На неестественность количественных данных переписи по Уфимской губернии обратил внимание этнолог Р.Г. Кузеев, отметивший, что в 1897 г. в составе башкир было учтено около 300–350 тыс. тептярей и мишарей.

Традиция определения родного языка респондентов продолжилась в первой советской переписи 1926 г. Во время нее помимо выяснения языка домашнего общения фиксировался разговорный язык в детстве, а также владение русским языком. Родным языком признавался язык, которым опрашиваемый лучше всего владел или на котором обыкновенно говорил. Во всех остальных советских переписях выяснялось владение языками и записывалось название языка, который опрашиваемый считал своим родным. Правда каждая перепись имела свои нюансы. Так, в 1959 г. появляется указание на то, что «если опрашиваемый затрудняется назвать какой-либо язык родным языком, следует записать название языка, которым он лучше всего владеет или которым обычно пользуется в семье». В переписи 1970 г. предоставлялась возможность фиксации владения языками помимо родного, но только одного, который опрашиваемый знает лучше всего. В этой переписи, как и в последовавших в 1979 и 1989 гг., допускалось, что родной язык может не совпадать с национальностью. Первая постсоветская перепись фиксировала ответы на два вопроса: «Владеете ли Вы русским языком?», «Какими иными языками Вы владеете?» В 2010 г., наряду с вопросом о владении языками, население спрашивали и о родном языке.

Языковая ситуация у татар в советское время характеризуется усилением двуязычия. В эти годы произошло снижение числа тех, кто считал татарский язык родным, и увеличение признающих в таком качестве язык другой национальности. Доля последних в среднем по СССР в 1989 г. составляла 16,8%. В некоторых союзных республиках этот показатель превышал 50%, а в РСФСР в целом и ТАССР — напротив, был ниже общесоюзных (16,1% и 3,4%). К началу постсоветского периода татары пришли с довольно высоким уровнем языковой ассимиляции, которая в той или иной степени проявлялась у всех нерусских народов. В 1989 г. родным языком у 16,1% татар СССР выступал русский язык. В ТАССР в это время 77,2% живущих здесь татар владели им свободно, 96,6% признавали родным татарский язык.

В 1990–2000-х гг. в языковом поведении татар развивались тенденции советского времени. Продолжило снижаться число татар, считающих татарский язык родным. В 2010 г. его в таком качестве признали 4 202 096 человек или 79,2% татар Российской Федерации. В Татарстане этот показатель снизился до 94,2%. Число татар, знающих татарский язык, составило в 2002 г. — 4 488 330 человек, а в 2010 г. упало до 3 647 137 человек. Сохраняются высокие показатели татарского языка среди татар, живущих в республиках Поволжья. Особенно благоприятная ситуация складывается в Татарстане: 94,2% татар республики владеют татарским языком (табл. 2). Почти столько же знают русский язык (92,9%). Это иллюстрирует сложившееся двуязычие в языковом поведении татар Республики Татарстан.

Татарский язык в Российской Федерации среди нерусских языков является одним из самых распространенных. В 2010 г. 4 471 226 человек или 3,2% жителей страны назвали татарский язык родным. В таком качестве его признали 230 846 башкир, 9 292 русских, 1 514 узбеков, 1 290 чуваш, 1 240 казахов и т.д. Во время переписи 2002 г. 5 347 706 человек или 3,7% населения России указали, что владеют татарским языком. В 2010 г. таковых оказалось 4 280 817 человек или 3,1% жителей страны. В 2002 г. заявили о владении татарским языком 136 617 русских, 524 399 башкир, 68 624 чуваша, 42 892 марийца, 26 242 удмурта, 3 970 мордвы. В 2010 г. — 114 889 русских, 369 103 башкира, 41 934 чуваша, 31 272 марийца, 20 825 удмурта, 8 815 узбеков, 2 760 таджиков.